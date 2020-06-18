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Temassız kredi kartı kullananlar dikkat! Hesabınız boşaltılmış olabilir | Aydın Ağaoğlu A Haber'de uyardı - Video

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Giriş: 18.06.2020 13:59
Güncelleme:18.06.2020 14:30
Koronavirüs salgını sürecinde artan temassız kredi kartı kullanımında büyük risk! Dolandırıcılar seyyar pos cihazlarıyla otobüslerde, kalabalık yerlerde temassız kart kullanım özelliği olan kredi kartlarından habersizce para çekiyor. Peki bundan nasıl korunabiliriz? Kredi kartımızdan bilgimiz dışında para çekildiğini fark edersek ne yapmalı, nereye başvurmalıyız? Bu gibi dolandırıcılardan en kolay kurtulma yöntemi ne? Tüm bu soruların yanıtını A Haber canlı yayınına katılan Tüketici Hakem Heyeti Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu verdi.

A Haber canlı yayınında temassız kredi kartı kullananları uyaran Tüketici Hakem Heyeti Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, dolandırıcıların seyyar pos cihazlarıyla vatandaşların hesaplarında para çektiklerini söyledi.

BANKAYA ŞİKAYET EDİN

Ağaoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında kullanımı artan temassız kart özelliğiyle ilgili dolandırıcıların harekete geçtiğini otobüs, metrobüs ve kalabalık ortamlarda seyyar pos cihazlarıyla kredi kartlarından para çekildiğini tüketicilerin bu konuda tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyardı. Temassız kredi kartı özelliği olan kartları alüminyum folyo ile sarıldığında böyle bir riskin ortadan kalkacağını ifade eden Ağaoğlu, alışverişler sonrasında kredi kartı sliplerinin saklanması gerektiğini ekstrelerin kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Dolandırıcıların tuzağına düşenleri ise bir an önce banka şikayet etmeleri konusunda uyardı.

CİMER LOGOSU İLE DOLANDIRIYORLAR

Öte yandan Ağaoğlu, sosyal medyada CİMER logosunu kullanarak 'kredi aidatlarınızı iade ediyoruz' diyerek vatandaşları altadan yeni dolandırıcıları ortaya çıktığını ve vatandaşların bunlara inanmaması gerektiğini ifade etti.

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