02 Mart 2023, Perşembe
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Tarım Kredi'den çiftçilere destek! Üreticiye yem ve canlı hayvan desteği
Tarım Kredi Kooperatifi, deprem bölgesindeki çiftçilere destek oluyor. Kooperatif çiftçilerin tüm ürünlerini alarak marketlerde satışa sunmaya başladı. Üreticiye yem ve canlı hayvan desteği de sağlanıyor. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer'in konuğu olan Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan anlattı.