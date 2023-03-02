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Tarım Kredi'den çiftçilere destek! Üreticiye yem ve canlı hayvan desteği

A Haber
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Giriş: 02.03.2023 15:39
Güncelleme:02.03.2023 15:40
Tarım Kredi Kooperatifi, deprem bölgesindeki çiftçilere destek oluyor. Kooperatif çiftçilerin tüm ürünlerini alarak marketlerde satışa sunmaya başladı. Üreticiye yem ve canlı hayvan desteği de sağlanıyor. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer'in konuğu olan Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan anlattı.
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