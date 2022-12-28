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Tarım Kredi Marketlerinde hangi ürünler indirimde? İŞTE ETİKETLER

A Haber
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Giriş: 28.12.2022 10:54
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 2 bin 170 satış noktasında 600 ürünün indirimli satışı sürüyor. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu marketlerdeki etiket fiyatlarını aktardı.
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