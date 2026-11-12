İstanbul'da kuvvetli lodos alarmı: Rüzgarın hızı 90 km'ye çıkacak

İstanbul'da etkisini hissettiren kuvvetli lodos hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği megakentte, rüzgarın hızının deniz üzerinde saatte 90 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor. A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, fırtına nedeniyle deniz ve hava ulaşımında tehir ve iptallerin yaşanabileceğini belirterek, hafta sonu sıcaklıkların 7-8 derece birden sert bir şekilde düşeceğini ve kuvvetli sağanak yağışın kenti etkisi altına alacağını açıkladı.