22 Mart 2024, Cuma
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Tapuda yeni dönem başlıyor! Yeni sistem ne getirecek, kimler nasıl yararlanacak?
Konut alımında dolandırıcılığın önüne geçilmesi için yeni bir sistem uygulamaya geçiyor. Artık devlet güvencesi ile tapuyu devretmek daha güvenilir olacak. Peki bu tapu takas sistemi nedir? Merak edilen gelişmeleri A Haber canlı yayınında Faruk Erdem anlattı.
TAPUDA YENİ DÖNEM
- Yeni sistem ne getirecek?
- Kimler nasıl yararlanacak?
- Sistem nasıl işleyecek?