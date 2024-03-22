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Tapuda yeni dönem başlıyor! Yeni sistem ne getirecek, kimler nasıl yararlanacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.03.2024 10:02
Konut alımında dolandırıcılığın önüne geçilmesi için yeni bir sistem uygulamaya geçiyor. Artık devlet güvencesi ile tapuyu devretmek daha güvenilir olacak. Peki bu tapu takas sistemi nedir? Merak edilen gelişmeleri A Haber canlı yayınında Faruk Erdem anlattı.

TAPUDA YENİ DÖNEM

- Yeni sistem ne getirecek?

- Kimler nasıl yararlanacak?

- Sistem nasıl işleyecek?

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