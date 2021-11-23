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Stokçular yine sahnede | Fabrikaların zam oyunu! Fabrikalar neden stokçuluk yapıyor

A Haber
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Giriş: 23.11.2021 10:45
Sıvı yağ ve şeker fabrikaları şu sıralar piyasada ürünlerin bitmesini bekliyor, nedeni ise fiyatları artırmak. Bu durum hem marketçileri hem de tüketicileri zor durumda bırakıyor. Doların hareketliliği stokçuları tekrar sahneye çıkardı. Küp şeker ve sıvı yağ fabrikaları Piyasaya ürün vermeyi kesti. Nedeni ise yeni ücret belirlemesi yani bir başka deyişle zamlı tarifeye geçiş hazırlığı. A Haber ekibi piyasada sıvı yağ ve şeker stokçuluğunu yerinde araştırdı ve çok çarpıcı sonuçlara ulaştı.
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