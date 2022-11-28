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Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimlere verilecek?

A Haber
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Giriş: 28.11.2022 15:40
Tamamlanan sözleşmeliye kadro çalışması Kabine toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Karara da bağlanabilir. Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimlere verilecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan sosyal güvenlik uzmanı Ali Duman değerlendirdi.

Sözleşmeliye kadro hakkında son durum merak ediliyor. Kamuda sözleşmeli olarak çalışan 4B'li personellerin 4A'lı olarak kadroya girebilmeleri için yapılan sözleşmeliye kadro çalışması tamamlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, yapılacak olan Kabine toplantısında kadro çalışmasının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını belirtti. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimlere verilecek? Yaklaşık 600 yüz bin sözleşmeli nasıl kadroya alınacak?

Ali Duman'ın öne çıkan sözleri:

"Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısında sonra belki bir açıklama yapabilir. Şu anda kamuda çalışan 568 binden fazla personel var. Şu anda sözleşmeli memurların kadroya geçişinin konuşuyoruz. Sözleşmeli işçilerle ilgili herhangi bir çalışma gündemde yok böyle kavramlara dikkat edilmeli.

Sözleşmeli memurlar normalde SSK'lı olarak görünüyorlar ama kadroya geçtiklerinde Emekli Sandığı'na geçişleri olacaklar yani devlet memurluğuna geçmiş olacaklar. Emeklilik süreleri de burada uzuyor. Maaş ve bu süreden dolayı geçmek istemeyenler olabilir. Sözleşmeli personeller şu anda alamadıkları bir çok hakka kavuşmuş olacaklar. Derecede yükselme hakkı gibi hakları olacak."

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