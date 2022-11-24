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Sözleşmeli personel için müjdeli haber! Bakan Vedat Bilgin: Başkan Erdoğan açıklayacak

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Giriş: 24.11.2022 20:34
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personel düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Düzenlemeyi Cumhurbaşkanımız pazartesi günü açıklayacak" dedi. Öte taraftan Bakan Bilgin tarafından yürütülen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili de flaş bir açıklama geldi. Detaylar haberimizde...

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği sözleşmeli personel düzenlemesine dair yeni gelişmeler yaşanıyor.

GÖZLER KABİNE TOPLANTISI'NDA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personel düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Düzenlemeyi Cumhurbaşkanımız pazartesi günü (28 KASIM 2022) açıklayacak" ifadelerine yer verdi ve Kabine Toplantısı'nı işaret etti.

EYT'DE SONA GELİNDİ

Diğer yandan Bakan Bilgin tarafından yürütülen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili de flaş bir açıklama geldi.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çelik, EYT'de çalışmanın tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımıza son hali yakın zamanda, çok kısa zamanda sunulduğunda zaten karar verilmiş olacak. Son aşamaya geldiğini söyleyebilirim. O son aşamayı geçtikten sonra ancak Meclis takvimi ile ilgili size bilgi verebilirim ama o zaten acil gündemlerden bir tanesi ve hemen hemen tamamlanmak üzere." dedi.

Bugünkü toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bir sunumu olmadığını, bölgesel, küresel gelişmelerin ve terörle mücadele konusundaki operasyonların değerlendirildiğini ifade eden Çelik, bu iki konu üzerinden MKYK gündeminin oluştuğunu kaydetti.

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