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Son dakika: Vatandaş şikayet etti BDDK cezayı kesti! 15 bankaya rekor ceza |Video

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Giriş: 15.05.2020 15:46
Güncelleme:15.05.2020 15:47
Son dakika haberi... Vatandaş şikayet etti BDDK cezayı kesti! 15 bankaya rekor ceza kesildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), müşteri şikayetleri üzerine 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.

BDDK'dan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde bireysel ve ticari müşteriler tarafından kuruma iletilen şikayetlerin incelendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, şikayete konu bankalar hakkında kurumumuz denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen raporda yer alan tespitlere ilişkin olarak kurumumuzca bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14 Mayıs 2020 tarihli ve 9021 sayılı kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 148'inci maddesinin (b) bendi uyarınca 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu şikayetlere ilişkin inceleme süreçleri kesintisiz devam etmektedir.

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