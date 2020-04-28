Son dakika: TOKİ kuraları 28 Nisan Salı CANLI izle... TOKİ Manisa - Akhisar - Salihli - Denizli kura çekimi canlı |Video

100 bin konut projesi kapsamında kura çekilişlerine devam ediliyor. Binlerce kişi TOKİ tarafından ev sahibi yapıldı. Bu sene koronavirüs salgını sebebiyle törene vatandaşlar katılamıyor. Kura çekimi online olarak yapılıyor ve Twitter, Facebook, YouTube üzerinden canlı yayınlanıyor. Vatandaşlar 28 Nisan TOKİ Manisa - Akhisar - Salihli - Denizli kura çekimi canlı yayın nasıl izlenir? TOKİ canlı yayın nereden izlenir? TOKİ canlı yayın izleme kanalları araştırmalarını internet üzerinden yapmaya devam ediyor. TOKİ yaptığı açıklamada: ''Kuralarımız açıklanan kura takvimi değiştirilmeden, aynı tarihlerde Noter huzurunda yapılacak olup, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın (TOKİ) sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacaktır'' denildi. İşte TOKİ kuraları CANLI İZLEME sayfası...

100 bin konut projesi kapsamında kura çekilişlerine devam ediliyor. Binlerce kişi TOKİ tarafından ev sahibi yapıldı. Bu sene koronavirüs salgını sebebiyle törene vatandaşlar katılamıyor. Kura çekimi online olarak yapılıyor ve Twitter, Facebook, YouTube üzerinden canlı yayınlanıyor. Vatandaşlar 28 Nisan TOKİ Manisa - Akhisar - Salihli - Denizli kura çekimi canlı yayın nasıl izlenir? TOKİ canlı yayın nereden izlenir? TOKİ canlı yayın izleme kanalları araştırmalarını internet üzerinden yapmaya devam ediyor. TOKİ yaptığı açıklamada: ''Kuralarımız açıklanan kura takvimi değiştirilmeden, aynı tarihlerde Noter huzurunda yapılacak olup, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın (TOKİ) sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacaktır'' denildi. İşte TOKİ kuraları CANLI İZLEME sayfası...

TOKİ MANİSA KÖPRÜBAŞI KURA ÇEKİMİ - CANLI YAYIN İZLE

Koronavirüs (KOVİD-19) tedbirleri kapsamında 23 Mart'ta itibari ile kura çekilişleri ertelenen 100 Bin Yeni Sosyal Konutun kuraları 28 Nisan 2019 Salı günü (bugün) yeniden başlıyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projelerinde bugün Manisa Köprübaşı, Akhisar, Salihli ilçelerinin kura çekimi yaşanacak. Peki TOKİ Manisa kura çekimi saat kaçta? TOKİ Manisa kura çekilişi canlı izleme...

Binlerce dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapan TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kura çekimi koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenmişti. TOKİ çekilişleri bugün yeniden başlıyor. Peki TOKİ Manisa kura çekilişi saat kaçta? TOKİ Manisa kura çekilişi canlı izleme...

TOKİ MANİSA KURA ÇEKİLİŞİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, bankalar kurada hak sahibi olamayan vatandaşların şubeye gitmeden başvuru bedellerini alabilmelerine olanak sağlayan çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda kuralar vatandaşların katılımına kapalı olarak, noter huzurunda gerçekleştirilmeye devam edecek.

28 Nisan 2020 tarihinde başlayacak kuralar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak.





28 Nisan 2020 Salı günü, Manisa Köprübaşı 75 konut, Manisa Akhisar 125 konut, Manisa Salihli 150 konut ve Denizli 118 konut projeleri için kura yapılacak.