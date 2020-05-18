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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Ödenen servis ücretleri nasıl alınacak? İnternetten e-Devlet üzerinden servis ücretlerine nasıl itiraz edilebilir? Yemek ücretleri, okul ücretleri… |Video

Son dakika: Ödenen servis ücretleri nasıl alınacak? İnternetten e-Devlet üzerinden servis ücretlerine nasıl itiraz edilebilir? Yemek ücretleri, okul ücretleri… |Video

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Giriş: 18.05.2020 12:03
Güncelleme:18.05.2020 12:13
Son dakika haberi... Okul servis ücretleri ne olacak? Ödenen servis ücretleri nasıl geri alınacak? Yemek ücretleri ve okul ücretleri geri alınabilecek mi? İnternetten e-Devlet üzerinden servis ücretlerine nasıl itiraz edilebilir? e-Devlet'ten itiraz başvurusu nasıl yapılır? Tüketici başvuru merkezi onursal başkanı Aydın Ağaoğlu, A Haber canlı yayınında anlattı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) velilere, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin kullanmadığı servis ücretlerinin iadesi için tüketici hakem heyetlerine başvurmalarını önerdi.

Veli başvurusu üzerine CİMER'den verilen yanıtta, virüs nedeniyle hizmet alınamayan dönemde "mağduriyetlerin giderilmesi için" muammaya dönen okul servisi ücretlerinin hakem heyetlerine başvuru yoluyla çözülebileceği belirtildi.

E-DEVLET'TEN YAPILABİLİR Mİ?

Okul servis ücretleri ne olacak? Ödenen servis ücretleri nasıl geri alınacak? Yemek ücretleri ve okul ücretleri geri alınabilecek mi? İnternetten e-Devlet üzerinden servis ücretlerine nasıl itiraz edilebilir? e-Devlet'ten itiraz başvurusu nasıl yapılır? Tüketici başvuru merkezi onursal başkanı Aydın Ağaoğlu, A Haber canlı yayınında anlattı.

YORULMAYIN

Ağaoğlu, "Tüketici Hakem Heyetine başvurmak isteyen velilere tavsiyem yorulmasınlar. İnternetten de E-devlet şifresi ile bu başvurunun gerçekleştirilmesi mümkündür." ifadelerini kullandı.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

Okul servisi ücretleri nasıl iade alınacak? CİMERden velilere tüketici hakem heyeti önerisi OKUL SERVİSİ ÜCRETLERİ NASIL İADE ALINACAK? CİMER'DEN VELİLERE 'TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ' ÖNERİSİ

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