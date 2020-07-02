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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Nakdi ücret destek ödemeleri ne zaman yapılacak? Bakan açıkladı |Video

Son dakika: Nakdi ücret destek ödemeleri ne zaman yapılacak? Bakan açıkladı |Video

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Giriş: 02.07.2020 11:14
Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, 8-10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak." ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, 8-10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeyi verdi: 8-10 Temmuz tarihleri arasında ödenecek SON DAKİKA: BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK MÜJDEYİ VERDİ: 8-10 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA ÖDENECEK

Başkan Erdoğan açıkladı... Nakdi ücret ve kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? İşten çıkarılma yasağı uzatıldı mı? BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI... NAKDİ ÜCRET VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI? İŞTEN ÇIKARILMA YASAĞI UZATILDI MI?

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