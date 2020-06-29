Nakdi ücret ve kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? İşten çıkarılma yasağı uzatıldı mı? soruları gündemin ilk sırasına yerleşiyor. Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında canlı yayında açıklamalarda bulundu. Toplantı sonrasında hangi kararların alındığı milyonlarca vatandaşımız tarafından merak ediliyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı mı? Detayları ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

Erdoğan, 926 devlet korumasındaki genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının, yarın kura ile kamu kuruluşlarına yerleştirileceğini bildirdi.

Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresinin 1 ay daha uzattıklarını belirten Erdoğan, "Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Halkımızdan tek isteğimiz, bu süreçte kurallara uyarak, işlerine, üretimlerine, ülkelerine sahip çıkarak bize destek olmasıdır. İçerideki ve dışarıdaki ortak kanaat Türkiye'nin salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyanın yıldız ülkelerinden biri olacağı yönündedir."