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Son dakika: Merkez Bankası’nın faiz kararı ne anlama geliyor? Ekonomist Cüneyt Paksoy A Haber'de değerlendirdi

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Giriş: 22.10.2020 14:18
Güncelleme:22.10.2020 14:31
Son dakika haberi... Merkez Bankası politika faizini yüzde 10,25’te sabit tuttu. Merkez Bankası’nın faiz kararı ne anlama geliyor? Ekonomist Cüneyt Paksoy, konuyla ilgili A haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... Merkez Bankası politika faizini yüzde 10,25'te sabit tuttu. Merkez Bankası'nın faiz kararı ne anlama geliyor? Ekonomist Cüneyt Paksoy, konuyla ilgili A haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Paksoy, "Böyle bir karar aldıysa MB, bekle gör yapması önümüzdeki döneme dair riskleri ve kritik haber başlıklarının realize olmasını da bekleyip bir sonraki toplantıda tekrar durumu değerlendirmek isteyen bir Merkez Bankası ama bunu yaparken de en direk adımlarla sıkılaştırmaya devam edeceğinin sinyalini vermiş oluyor bir bakıma" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası faizleri 10,25te sabit tuttu MERKEZ BANKASI FAİZLERİ 10,25'TE SABİT TUTTU

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