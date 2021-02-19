Son dakika ekonomi haberleri... Koronavirüs nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki şartlar neler? Detayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Son dakika ekonomi haberleri... Koronavirüs nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki şartlar neler? Detayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Erdem, "Özellikle pandemi döneminde bence çok önemli bir işlev gördü. Hem işçilerin hayatlarını devam ettirmeleri açısından hem de işletmelerin ayakta durmaları açısından iki yönlü bir işlevi oldu. Zora düşmüş kapanmış işletmelerde çalışanların maaşlarını devlet ödüyor. Bunun süresi 31 Ocak'a kadar başvuru süresi uzatılmıştı. 31 Ocak'a kadar başvuranların kısa çalışma ödenekleri 31 Mart'a kadar uzatılmış oldu. Kısa çalışma ödeneğinin esnetildikten sonraki ön koşulu işçi çıkartmamak." ifadelerini kullandı.