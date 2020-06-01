01 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Kamu bankalarından büyük destek paketi! "Ekonomik bir canlanma bekliyorum" |Video

Son dakika: Kamu bankalarından büyük destek paketi! "Ekonomik bir canlanma bekliyorum" |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.06.2020 12:55
Son dakika haberi... Kamu bankalarının cumhuriyet tarihinin en büyük destek paketi açıklamasının ardından uzman isimler destek paketini değerlendirdi. Akademisyen Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tatlıyer, "Ekonomik bir canlanma bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Kamu bankalarının cumhuriyet tarihinin en büyük destek paketi açıklamasının ardından uzman isimler destek paketini değerlendirdi. Akademisyen Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tatlıyer, "Ekonomik bir canlanma bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Cumhuriyet tarihinin en büyük destek paketi! Ekonomik büyümeyi destekleyecek |Video SON DAKİKA: CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK DESTEK PAKETİ! "EKONOMİK BÜYÜMEYİ DESTEKLEYECEK" |VİDEO
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan Cumhuriyet tarihinin en büyük destek paketiyle ilgili önemli açıklama SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK DESTEK PAKETİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Son dakika: Kamu bankalarından 4 farklı kredi paketi! İşte kredi faiz oranları SON DAKİKA: KAMU BANKALARINDAN 4 FARKLI KREDİ PAKETİ! İŞTE KREDİ FAİZ ORANLARI
Tarihin en büyük kredi paketi! Vatandaş rahat nefes alacak... TARİHİN EN BÜYÜK KREDİ PAKETİ! VATANDAŞ RAHAT NEFES ALACAK...

Ekonomik bir canlanma bekliyorum
"Ekonomik bir canlanma bekliyorum"
Bakan Albayrak'tan destek paketiyle ilgili flaş açıklama
Bakan Albayrak'tan destek paketiyle ilgili flaş açıklama
Plajlar ve sahillerde yasak kalktı
Plajlar ve sahillerde yasak kalktı
Bakan Karaismailoğlu'ndan yeni dönem açıklaması
Bakan Karaismailoğlu'ndan yeni dönem açıklaması
Ücretsiz izin ve kısa çalışma ödenekleri 1 Haziran itibariyle kesilecek mi?
Ücretsiz izin ve kısa çalışma ödenekleri 1 Haziran itibariyle kesilecek mi?
İşsizlik maaşı almanın şartları neler?
İşsizlik maaşı almanın şartları neler?
Ekonomik büyümeyi destekleyecek
"Ekonomik büyümeyi destekleyecek"
Kredi faiz oranlarında tarihi indirim!
Kredi faiz oranlarında tarihi indirim!
Konu kredisi faiz oranlarında tarihi düşüş!
Konu kredisi faiz oranlarında tarihi düşüş!
Tarihin en büyük kredi paketi açıklandı!
Tarihin en büyük kredi paketi açıklandı!
İstanbul Havalimanı'ndan ilk sefer!
İstanbul Havalimanı'ndan ilk sefer!
İşte IMF gerçekleri! Hasan Kılavuz anlattı...
İşte IMF gerçekleri! Hasan Kılavuz anlattı...
Daha Fazla Video Göster