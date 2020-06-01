Son dakika: Kamu bankalarından büyük destek paketi! "Ekonomik bir canlanma bekliyorum" |Video

Son dakika haberi... Kamu bankalarının cumhuriyet tarihinin en büyük destek paketi açıklamasının ardından uzman isimler destek paketini değerlendirdi. Akademisyen Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tatlıyer, "Ekonomik bir canlanma bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Kamu bankalarının cumhuriyet tarihinin en büyük destek paketi açıklamasının ardından uzman isimler destek paketini değerlendirdi. Akademisyen Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tatlıyer, "Ekonomik bir canlanma bekliyorum" ifadelerini kullandı.