Son dakika: Kamu bankalarından 4 farklı kredi paketi! İşte kredi faiz oranları
Son dakika haberine göre Kamu bankaları normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için dört yeni kredi paketini hayata geçiriyor. Konut desteği kapsamında sıfır ve 1. el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 faizle finansman sunulacak.
Kamu bankaları normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için dört yeni kredi paketini hayata geçiriyor.
Konut desteği kapsamında sıfır ve 1. el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 faizle finansman sunulacak.
İkinci el binek araç veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.
Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır binek araç veya ticari araç satın alacak müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan mesaj
- Denizcilikte corona virüs sonrası normalleşme dönemi
- Yeniden üretim başladı
- Demir Sabancı savcılığa koştu
- Faik Öztrak fena çuvalladı! İşte kirli geçmişi!
- 76 gün sonra ilk kez!
- İstanbul Havalimanı için tarihi gün
- Bakan Karaismailoğlu'ndan kritik açıklamalar
- İşte IMF gerçekleri! Hasan Kılavuz anlattı...
- Tarihin en büyük kredi paketi!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- personeltemin.msb.gov.tr: MSÜ tercih ekranı! 2020 Milli Savunma Üniversitesi tercihleri nereden, nasıl yapılır?
- Bugün nereler açılacak? Normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri?
- BİM 2 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kiraz Biber Turşusu dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel kataloğu...
- 1000 TL yardım başvuru sonuçları sorgulama: e-Devlet 3. faz pandemi nakdi yardım parası nasıl alınır?
- Türkiye normalleşme planı: 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri? Pazartesi günü nereler açılacak?
- Ustalar dağılmış Mercedes'i öyle bir hale getirdi ki! Hayran kaldılar...
- Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in küçük kardeşi son haliyle şaşırttı
- Vakıfbank kredi başvuru sonuçları sorgulama: 2020 Vakıfbank 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?
- SpaceX insanlı uçuş canlı nasıl izlenir? SpaceX Crew Dragon ne zaman, saat kaçta fırlatılacak?
- Son dakika: Düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Açılış tarihi...
- Son dakika: İlk uçuşlar hangi illere yapılacak? THY ve Pegasus iç hat uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalıklar nelerdir?