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Son dakika: Kamu bankalarından 4 farklı kredi paketi! İşte kredi faiz oranları

Son dakika haberine göre Kamu bankaları normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için dört yeni kredi paketini hayata geçiriyor. Konut desteği kapsamında sıfır ve 1. el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 faizle finansman sunulacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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Kamu bankaları normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için dört yeni kredi paketini hayata geçiriyor.

Konut desteği kapsamında sıfır ve 1. el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 faizle finansman sunulacak.

İkinci el binek araç veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır binek araç veya ticari araç satın alacak müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

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