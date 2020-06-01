Son dakika: Cumhuriyet tarihinin en büyük destek paketi! "Ekonomik büyümeyi destekleyecek" |Video

Son dakika haberi... Kamu bankaları tarihin en büyük 4 farklı kredi paketini açıkladı. Konut, otomobil, tatil ve sosyal harcamalar için destek paketi açıklandı. SETA ekonomi araştırmaları direktörü Nurullah Gür, A Haber canlı yayınında destek paketini değerlendirdi. Gür, "Cumhuriyet tarihinde eşine az rastlanır oranlar bunlar. Faizler oldukça düşük bir daha bu faizleri görebilir miyiz emin değilim. Makul oranlar tespit edilmiş burada. Çarpan etkisiyle bunların ekonomiye yansıması söz konusu. Hem 3. hem de 4. çeyrekte ekonomik büyümeyi belli ölçülerde destekleyeceğini şu an için öngörebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kamu bankaları tarihin en büyük 4 farklı kredi paketini açıkladı. Konut, otomobil, tatil ve sosyal harcamalar için destek paketi açıklandı. SETA ekonomi araştırmaları direktörü Nurullah Gür, A Haber canlı yayınında destek paketini değerlendirdi. Gür, "Cumhuriyet tarihinde eşine az rastlanır oranlar bunlar. Faizler oldukça düşük bir daha bu faizleri görebilir miyiz emin değilim. Makul oranlar tespit edilmiş burada. Çarpan etkisiyle bunların ekonomiye yansıması söz konusu. Hem 3. hem de 4. çeyrekte ekonomik büyümeyi belli ölçülerde destekleyeceğini şu an için öngörebiliriz." ifadelerini kullandı.