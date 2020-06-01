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Son dakika: Cumhuriyet tarihinin en büyük destek paketi! "Ekonomik büyümeyi destekleyecek" |Video

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Giriş: 01.06.2020 11:43
Güncelleme:01.06.2020 11:56
Son dakika haberi... Kamu bankaları tarihin en büyük 4 farklı kredi paketini açıkladı. Konut, otomobil, tatil ve sosyal harcamalar için destek paketi açıklandı. SETA ekonomi araştırmaları direktörü Nurullah Gür, A Haber canlı yayınında destek paketini değerlendirdi. Gür, "Cumhuriyet tarihinde eşine az rastlanır oranlar bunlar. Faizler oldukça düşük bir daha bu faizleri görebilir miyiz emin değilim. Makul oranlar tespit edilmiş burada. Çarpan etkisiyle bunların ekonomiye yansıması söz konusu. Hem 3. hem de 4. çeyrekte ekonomik büyümeyi belli ölçülerde destekleyeceğini şu an için öngörebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kamu bankaları tarihin en büyük 4 farklı kredi paketini açıkladı. Konut, otomobil, tatil ve sosyal harcamalar için destek paketi açıklandı. SETA ekonomi araştırmaları direktörü Nurullah Gür, A Haber canlı yayınında destek paketini değerlendirdi. Gür, "Cumhuriyet tarihinde eşine az rastlanır oranlar bunlar. Faizler oldukça düşük bir daha bu faizleri görebilir miyiz emin değilim. Makul oranlar tespit edilmiş burada. Çarpan etkisiyle bunların ekonomiye yansıması söz konusu. Hem 3. hem de 4. çeyrekte ekonomik büyümeyi belli ölçülerde destekleyeceğini şu an için öngörebiliriz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Kamu bankalarından 4 farklı kredi paketi! İşte kredi faiz oranları SON DAKİKA: KAMU BANKALARINDAN 4 FARKLI KREDİ PAKETİ! İŞTE KREDİ FAİZ ORANLARI
Tarihin en büyük kredi paketi! Vatandaş rahat nefes alacak... TARİHİN EN BÜYÜK KREDİ PAKETİ! VATANDAŞ RAHAT NEFES ALACAK...

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