Son dakika: İstanbul'da İSKİ'den vatandaşlara su faturası şoku! Rakamlar uçtu |Video

Son dakika haberi... İstanbullular İGDAŞ faturasından sonra şimdi de su faturasıyla şaşkınlık yaşıyorlar. Su faturasında yüzde 500-600’lük artış var. Sosyal medyadan su faturasını paylaşanlar arasında 1.245 liralık fatura bile var.

İstanbullular İGDAŞ faturasından sonra şimdi de su faturasıyla şaşkınlık yaşıyorlar. Su faturasında yüzde 500-600'lük artış var. Sosyal medyadan su faturasını paylaşanlar arasında 1.245 liralık fatura bile var.

İstanbullular tepkisini sosyal medyadan dile getirdi. 1.245 lira su faturasını paylaşan bir kişi "Malatya'da aylık en fazla 150 TL su faturası ödüyoruz 5 kişiyiz. Bu fatura İstanbul'da 2 kişilik bir ailenin 77 günlük su bedeli." ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ İBB'YE VE İSKİ'YE TEPKİ

Bir başka tüketici de "Her ay 50-60 TL'yi geçmeyen su faturamız bu ay nasıl oluyor da 225 TL geliyor. Evde iki kişi yaşarken nasıl oldu da bu kadar yüklü bir fatura kesildi." ifadelerini kullanarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İSKİ'ye tepki gösterdi.