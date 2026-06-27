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Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden atlayan şahsın cesedi bulundu

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde aracını durdurarak korkuluklara çıkan şahıs, boğaza atladı. Deniz polisi tarafından karaya çıkartılan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

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