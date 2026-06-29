Buckingham Sarayı'nda yeni dönem! Artık resmi ziyaretlerin adresi olacak

İngiltere Kraliyet Ailesi'nde monarşinin işleyişini etkileyecek önemli bir değişikliğe gidildi. Kral III. Charles, 2027'de restorasyonu tamamlanacak Buckingham Sarayı'nı resmi konut olarak kullanmama kararı alırken, Kraliçe Camilla ile birlikte Clarence House'da yaşamayı sürdürecek. Kraliyet'ten yapılan açıklamada Buckingham Sarayı'nın devlet törenleri ve resmi kabuller için kullanılmaya devam edeceği, bununla birlikte tarihi yapının ziyaretçilere daha geniş kapsamda açılacağı bildirildi. A Haber muhabiri Alparslan Düven, Londra'dan kararın perde arkasını ve son gelişmeleri aktardı.