İGDAŞ faturasına itiraz eden Gürgön Öz linç çetesinin hedefi oldu!

Gürgen Öz "Bir kişiyi ya da partiyi direkt eleştirmediğim halde öyleymiş gibi lanse edildi. Kaldı ki her parti, kurum ve yöneticinin eksikleri var. Olmaması tabiata aykırı. Bizler eleştiriyi, bu anlamdaki komediyi ve neşeyi unuttuk..." dedi.