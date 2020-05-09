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İGDAŞ faturasına itiraz eden Gürgön Öz linç çetesinin hedefi oldu!

CHP'li İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne bağlı İGDAŞ'ın vatandaşlara gönderdiği faturalar isyan ettirdi. Mevzuata aykırı olarak hazırlanmış faturasına itiraz eden oyuncu Gürgen Öz ise linç çetesinin hedefi oldu. Devreye giren linç çetesi, CHP'li belediyenin eleştirilmesini hazmedemeyip Gürgen Öz'ün üstüne çullandı. Gürgen Öz'ün faturaya itirazına birçok ünlü isim de ellerindeki yüksek rakamlı İGDAŞ faturası ile dahil olmuştu...

Oyuncu Gürgen Öz yüksek gelen doğal gaz faturasına tepki gösterdi |Video YÜKSEK GELEN FATURAYA TEPKİ GÖSTERDİ |VİDEO

Giriş Tarihi: 09.05.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 14:14
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İGDAŞ faturasına itiraz eden Gürgön Öz linç çetesinin hedefi oldu!

Oyuncu Gürgen Öz, önceki gün sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İGDAŞ'ı, gönderdiği kabarık faturalar yüzünden eleştirmişti. Öz'e sanat dünyasından pek çok isim de eşlik etmişti. Eleştiriyi yönelten kendilerinden biri bile olsa, tahammül edemeyen hazır kıta linç ekibi hemen devreye girdi.

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İGDAŞ faturasına itiraz eden Gürgön Öz linç çetesinin hedefi oldu!

HAZMEDEMEDİLER

Ancak linç çetesi, CHP'li belediyenin eleştirilmesini hazmedemeyip Gürgen Öz'ü baskı altına aldı. Öz de kendini savunmaya çalıştı...

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İGDAŞ faturasına itiraz eden Gürgön Öz linç çetesinin hedefi oldu!

Gürgen Öz "Bir kişiyi ya da partiyi direkt eleştirmediğim halde öyleymiş gibi lanse edildi. Kaldı ki her parti, kurum ve yöneticinin eksikleri var. Olmaması tabiata aykırı. Bizler eleştiriyi, bu anlamdaki komediyi ve neşeyi unuttuk..." dedi.

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İGDAŞ faturasına itiraz eden Gürgön Öz linç çetesinin hedefi oldu!

KİMSENİN HAKKI YOK

Oyuncu Ekin Türkmen, "Doğal gaz faturam 1.000 lira geldi. Üç ay ortalaması alınıyormuş, hiçbir zaman bin lira ödemedim" diye isyan etti.

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İGDAŞ faturasına itiraz eden Gürgön Öz linç çetesinin hedefi oldu!

Rapçi Kodes de tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Gelmeyen ayın, yakmadığım doğal gazın parası nasıl alınır aklım ermiyor. Buna gaz değil resmen gasp faturası denir. Yöneticileri göreve çağırıyorum, bunu yapmaya kimsenin hakkı yok."