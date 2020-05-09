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İGDAŞ faturasına itiraz eden Gürgön Öz linç çetesinin hedefi oldu!
CHP'li İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne bağlı İGDAŞ'ın vatandaşlara gönderdiği faturalar isyan ettirdi. Mevzuata aykırı olarak hazırlanmış faturasına itiraz eden oyuncu Gürgen Öz ise linç çetesinin hedefi oldu. Devreye giren linç çetesi, CHP'li belediyenin eleştirilmesini hazmedemeyip Gürgen Öz'ün üstüne çullandı. Gürgen Öz'ün faturaya itirazına birçok ünlü isim de ellerindeki yüksek rakamlı İGDAŞ faturası ile dahil olmuştu...
Giriş Tarihi: 09.05.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 14:14
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