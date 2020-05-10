İGDAŞ neden açıklama yapmıyor? Vatandaşlardan yüksek fatura sunan İGDAŞ'a isyan bayrağı açtı

ÇELİK: NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKTIR DESEM DAVA EDERSİNİZ?"

Cemile Çelik; "Ocak'ta 400 küsür gelen faturam, Nisan'da 15 günden az yaktığım halde nasıl 420 gelir? Açıklayın. Lütfen bu nitelikli dolandırıcılıktır desem dava edersiniz" ifadelerini kullandı.



Bülent Keskin de; "14 Mayıs son ödemesi olan faturam önceki 4 aydan daha da yüksek geldi" dedi. İsmail Çelik ise; "Kışın bana bu kadar fatura gelmedi. Hiç bir gecikmem de yok. En yüksek fatura bu ay geldi. Neden anlayamadık?" diye sordu.



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