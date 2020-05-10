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Haberler Galeri İGDAŞ neden açıklama yapmıyor? Vatandaşlardan yüksek fatura sunan İGDAŞ'a isyan bayrağı açtı

İGDAŞ neden açıklama yapmıyor? Vatandaşlardan yüksek fatura sunan İGDAŞ'a isyan bayrağı açtı

İGDAŞ'ın usule aykırı olarak kestiği yüksek doğalgaz faturası tartışmaları da beraberinde getirdi. Vatandaşlara yüksek fatura çıkaran İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş'ye (İGDAŞ) vatandaşlardan tepki yağıyor. Ancak İGDAŞ bu duruma sessiz!

Giriş Tarihi: 10.05.2020 11:04 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 11:33
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İGDAŞ neden açıklama yapmıyor? Vatandaşlardan yüksek fatura sunan İGDAŞ'a isyan bayrağı açtı

Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İGDAŞ hakkında başlattığı soruşturma sürüyor. Vatandaşlar; İGDAŞ'ın yüksek yüksek orandaki kestiği faturalara tepkilerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'a sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabını etiketleyerek gösteriyor.

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İGDAŞ neden açıklama yapmıyor? Vatandaşlardan yüksek fatura sunan İGDAŞ'a isyan bayrağı açtı

ÇELİK: NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKTIR DESEM DAVA EDERSİNİZ?"
Cemile Çelik; "Ocak'ta 400 küsür gelen faturam, Nisan'da 15 günden az yaktığım halde nasıl 420 gelir? Açıklayın. Lütfen bu nitelikli dolandırıcılıktır desem dava edersiniz" ifadelerini kullandı.

Bülent Keskin de; "14 Mayıs son ödemesi olan faturam önceki 4 aydan daha da yüksek geldi" dedi. İsmail Çelik ise; "Kışın bana bu kadar fatura gelmedi. Hiç bir gecikmem de yok. En yüksek fatura bu ay geldi. Neden anlayamadık?" diye sordu.

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İGDAŞ neden açıklama yapmıyor? Vatandaşlardan yüksek fatura sunan İGDAŞ'a isyan bayrağı açtı

ASMA: ALLAH BELANIZI VERSIN. HARAM OLSUN. 620 LİRA FATURA MI OLUR?
Necmettin Asma: "Asabım çok bozuk. Bütün paramı otomatik ödemeyle çekmişsiniz. Allah belanızı versin. Haram olsun. 620 lira fatura mı olur? Böyle şeyler pek söylemem. Ne kadar öfkeli olduğumu anlayın artık"


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İGDAŞ neden açıklama yapmıyor? Vatandaşlardan yüksek fatura sunan İGDAŞ'a isyan bayrağı açtı

Halil Akbalık: "Kılıf uydurmayın. Kışta gelmeyen fatura bu ay böyle geldi. 575 TL"

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İGDAŞ neden açıklama yapmıyor? Vatandaşlardan yüksek fatura sunan İGDAŞ'a isyan bayrağı açtı

KESKİN: "14 MAYIS SON ÖDEMESİ OLAN FATURAM ÖNCEKİ 4 AYDAN DAHA DA YÜKSEK GELDİ"
Bülent Keskin: "Benim otomatik ödeme talimatım var yıllardır. Ocak en yüksek ödediğimiz ay olması gerekir ama 14 Mayıs son ödemesi olan faturam önceki 4 aydan daha da yüksek geldi. Bütün faturalarımı inceleyebilirsiniz. Gerçekten bu işte sorun var. Zam yapılmadıysa sorun nedir?