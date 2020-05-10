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İGDAŞ neden açıklama yapmıyor? Vatandaşlardan yüksek fatura sunan İGDAŞ'a isyan bayrağı açtı
İGDAŞ'ın usule aykırı olarak kestiği yüksek doğalgaz faturası tartışmaları da beraberinde getirdi. Vatandaşlara yüksek fatura çıkaran İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş'ye (İGDAŞ) vatandaşlardan tepki yağıyor. Ancak İGDAŞ bu duruma sessiz!
Giriş Tarihi: 10.05.2020 11:04Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 11:33