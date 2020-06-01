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CHP'li meclis üyesi İSKİ mağduru oldu İBB'ye tepki gösterdi |Video
İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSKİ'deki fatura skandallarının bir mağduru da Sultangazi Belediyesi CHP'li meclis üyesi Fahrettin Yürek oldu. CHP'li Yürek'in iddiasına göre 3 aydır oturmadığı evine 258 lira fatura geldi. Akyürek, bize bunu yapan vatandaşa ne yapmaz diyerek İBB'ye tepki gösterdi.
3 AYDIR OTUMADIĞI EVE 258 LİRA FATURA ÇIKARDILAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSKİ'deki fatura skandallarının bir mağduru da Sultangazi Belediyesi CHP'li meclis üyesi Fahrettin Yürek oldu. CHP'li Yürek'in iddiasına göre 3 aydır oturmadığı evine 258 lira fatura geldi. Akyürek, bize bunu yapan vatandaşa ne yapmaz diyerek İBB'ye tepki gösterdi.