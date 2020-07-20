20 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: İşsizlik ve Kısa Çalışma ödemeleri ne zaman? Tarih belli oldu! İşte detaylar

Son dakika: İşsizlik ve Kısa Çalışma ödemeleri ne zaman? Tarih belli oldu! İşte detaylar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.07.2020 11:29
Güncelleme:20.07.2020 12:33
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Temmuz ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 27 Temmuz'da başlıyor." ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz'dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.

"BANKA HESAPLARINA YATIRACAĞIZ"

Bakan Selçuk, "5 Ağustos'ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece Bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, 27 Temmuz'dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." dedi.

"TEMMUZ AYINA İLİŞKİN ÖDEMELER…"

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, "T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz'da, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara 29 Temmuz'da ödemeler yapılacak." açıklamasını yaptı.

Ödemeler bayramdan önce
Ödemeler bayramdan önce
Fatih gemisi Tuna-1'de sondaja başladı
Fatih gemisi Tuna-1'de sondaja başladı
15 Temmuz Türk milletinin yeniden dirilişi şahlanışının adıdır
"15 Temmuz Türk milletinin yeniden dirilişi şahlanışının adıdır"
Destanın parçası olan milyonlarca vatandaşımıza...
"Destanın parçası olan milyonlarca vatandaşımıza..."
15 Temmuz Türklerin tüm tarihinde...
"15 Temmuz Türklerin tüm tarihinde..."
İpleri dışarıda olan zavallı bir güruh...
"İpleri dışarıda olan zavallı bir güruh..."
Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi...
"Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi..."
'Hainleri milletimizin cansiperane mücadelesiyle bertaraf ettik'
'Hainleri milletimizin cansiperane mücadelesiyle bertaraf ettik'
15 Temmuz vatan sevgimizi yeniden hatırlattı
"15 Temmuz vatan sevgimizi yeniden hatırlattı"
Milletimizin kaya gibi dimdik duruşuyla hainleri darmadağın etti
"Milletimizin kaya gibi dimdik duruşuyla hainleri darmadağın etti"
Köklü demokrasi geleneğimiz daha da güçlendi
"Köklü demokrasi geleneğimiz daha da güçlendi"
15 Temmuz Türk milletinin direnişten dirilişe geçtiği gecenin adıdır
"15 Temmuz Türk milletinin direnişten dirilişe geçtiği gecenin adıdır"
Daha Fazla Video Göster