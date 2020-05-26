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Son dakika: Hızlı tren seferleri yeniden başlıyor! Bakan ilk sefer tarihini duyurdu |Video

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Giriş: 26.05.2020 16:40
Güncelleme:26.05.2020 16:41
Son dakika haberi; Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen hızlı tren seferleri yarı kapasite ile yeniden başlıyor. Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, ilk seferin 28 Mayıs Perşembe saat 07.00'de Ankara-İstanbul arasında yapılacağını duyurdu.

Son dakika haberi; Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen hızlı tren seferleri yarı kapasite ile yeniden başlıyor. Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, ilk seferin 28 Mayıs Perşembe saat 07.00'de Ankara-İstanbul arasında yapılacağını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İlk yüksek hızlı trenimizi sabah 07.00'de Ankara'dan İstanbul'a uğurlayacağız. Trenimiz yarı kapasite ile çalışacak. Sadece Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden HES (Hayat Eve Sığar) kodu almış ve seyahat belgesi olan vatandaşlarımız bu seferde seyahat edebilecek" dedi.

GÜNDE 16 SEFER YAPILACAK

Perşembe günü ilk seferin ardından gün içerisinde Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya, Konya-İstanbul hatlarında toplam 15 seferin daha yapılacağını açıklayan Bakan Karaismailoğlu, "İlk günden itibaren, ikinci bir karara kadar her gün 16 seferimiz olacak. Seferlerimiz Bilim Kurulu'nun belirlediği önlemlerle düzenlenecek" diye konuştu.

Güvenlik tedbirleri nedeniyle her yolcunun biletine ait koltukta oturmasının sağlanacağını ve yer değişimlerine izin verilmeyeceğini de anlatan Karaismailoğlu, istasyonlarda ve bilet kontrol noktalarında hastalık belirtisi gösteren yolcuların da kesinlikle trene alınmayacağını söyledi.

Gar, istasyon ve trenlerde maske takılmasının zorunlu olacağını da belirten Bakan Karaismailoğlu, "Yolculuğun her aşamasında sosyal mesafe kurallarına uyulması sağlanacak. Yüksek hızlı trenlerin her sefer öncesi ve sonrasında ayrıntılı temizliği ve dezenfekte işlemleri de yapılacak. Amacımız vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde istedikleri yere ulaştırmak. Vatandaşlarımız için; vatandaşlarımızın sağlığı için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı sevdiklerine kavuşturmak için çalışıyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hizmet aşkı ile çalışmalarımıza dur durak bilmeden devam edeceğiz" dedi.

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