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07.11.2019

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Dar gelirli vatandaşımız kira öder gibi ev sahibi olacak

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak bir modelin finasman altyapısını tamamladık. Türkiye'de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranı ile kira öder gibi ev sahibi olacaklar." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekim ayı itibarıyla TÜFE'de 8,55, ÜFE'de 1,70 seviyelerine inerek hakikaten çok tarihi bir netice ortaya koyduk." dedi.

"Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak bir modelin finasman altyapısını tamamladık." diyen Albayrak, şunları söyledi:

"20 yıl vadeyle ve bugüne kadar Türkiye'de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranı ile kira öder gibi ev sahibi olacaklar.

TOKİ'nin de içinde yer alacağı, her yıl en az 100 bin vatandaşımızı ev sahibi yapacak bu modelin tüm ayrıntılarını, evlerin modellerini, şehirleri, uygulama şartlarını bu ay bitmeden Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde özel bir programla vatandaşlarımıza anlatacağız."

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