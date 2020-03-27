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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan müjde! 40 bin çiftçiye... |Video
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "TÜRKŞEKER, 40 bin çiftçiye verilmesi gereken avans ile küspe istihkak bedellerinin ödemesini erken yapacak. Erken ödeme kapsamında toplam 250 milyon lira, 3 Nisan'da pancar çiftçisinin hesaplarında olacak." dedi. Detaylar A Haber ekranlarında...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan, 40 bin çiftçinin yüzünü güldürecek bir son dakika açıklaması geldi. Bakan Albayrak 40 bin çiftçiye avans ve küspe istihkak bedellerinin ödemesinin 3 Nisan'da yapılacağını söyledi.
"ÖDEMELER ERKEN YAPILACAK"
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "TÜRKŞEKER, 40 bin çiftçiye verilmesi gereken avans ile küspe istihkak bedellerinin ödemesini erken yapacak." dedi.
3 NİSAN'DA 250 MİLYON LİRA HESAPLARDA OLACAK
Bakan Albayrak "Erken ödeme kapsamında toplam 250 milyon lira, 3 Nisan'da pancar çiftçisinin hesaplarında olacak." açıklamasında bulundu.
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