Yurdun doğusu buz kesti: Erzurum'da termometreler eksiyi gördü

Gece termometrelerin sıfırın altında 13 dereceyi gösterdiği Erzurum'da dondurucu soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu, bazı şadırvanların ise buzla kaplandığı kentteki son durumu A Haber muhabiri Yüksel Akalan Kültür Yolu Meydanı'ndan aktardı. Dün gece şehir merkezinde sıcaklığın sıfırın altında 10, Palandöken Dağı'nda eksi 16, Bayburt, Ardahan ve Erzurum'un Çat ilçesinde ise eksi 15 dereceye kadar düştüğü bölgede dondurucu soğuk etkisini sürdürürken, bugün ve yarın sıcaklıklarda yaşanacak kısmi artışın ardından pazar günü itibarıyla Doğu Anadolu Bölgesi'nin yeni bir kar yağışı etkisi altına gireceği bildirildi.