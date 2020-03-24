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Ekonomiye destek için torba yasa |Video
Koronavirüsle mücadele kapsamında hükümet ekonomi alanında da önemli adımlar atıyor. Ekonomiye destek için torba yasa Meclis'e geliyor. Öte yandan bankalardan da virüse karşı destek paketi geldi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber ekranlarında tüm detayları anlattı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında hükümet ekonomi alanında da önemli adımlar atıyor. Ekonomiye destek için torba yasa Meclis'e geliyor. Öte yandan bankalardan da virüse karşı destek paketi geldi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber ekranlarında tüm detayları anlattı.
TORBA YASADA NELER VAR?
*En düşük emekli maaşı 1500 liraya çıkarılacak.
*Kısa çalışma ödeneğinde gün sayısı aşağıya çekilecek.
*Konaklama vergisi ertelenecek kredi karına sicil affı getiriliyor.
*Karşılıksız çek suçunu işleyenlere 3 yılda borcunu ödeme imkanı.
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