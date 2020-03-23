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Hangi banka kredi borcu erteleme yaptı? Corona virüsü nedeniyle kredi borcu erteleme yapan bankalar listesi

Kredi borçları erteleme yapan bankalar hangileri? Corona virüsü nedeniyle kamu bankaları kredi borçları erteleme kararı aldı. Bakan Albayrak'ın çağrısının ardından özel bankalar da harekete geçti. Kredi borcu olan vatandaşlar, hangi bankaların erteleme yaptığını araştırıyor. Peki, hangi banka kredi borcu erteleme yaptı? İşte corona virüsü nedeniyle kredi borcu erteleme yapan bankalar listesi...

Giriş Tarihi: 23.03.2020 13:35 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 13:43
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Hangi banka kredi borcu erteleme yaptı? Corona virüsü nedeniyle kredi borcu erteleme yapan bankalar listesi

Son dakika haberi... Kredi borcu erteleyen bankalar hangileri? Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halbank'ın kredi borcu erteleme kararı almasının ardından özel bankalar da harekete geçti. Kamu bankalarının corona virüsü ile mücadele kapsamında açıkladığı destek paketlerinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, özel bankalara da bu adımlara destek olma çağrısında bulunmuştu. Peki, hangi banka kredi borcu erteleme yaptı? İşte corona virüsü nedeniyle kredi borcu erteleme yapan bankalar listesi...

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Hangi banka kredi borcu erteleme yaptı? Corona virüsü nedeniyle kredi borcu erteleme yapan bankalar listesi

HANGİ BANKA KREDİ BORCU ERTELEME YAPTI?

İşte açıklanan bankalar şu şekilde:

Ziraat Bankası
Halkbank
Vakıfbank
İş Bankası

Kredi ertelemesi yapan bankalar açıklandığında ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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Hangi banka kredi borcu erteleme yaptı? Corona virüsü nedeniyle kredi borcu erteleme yapan bankalar listesi

ZİRAAT BANKASI KREDİ BORÇLARI

Ziraat Bankası, 31 Mart'ta ödenmesi gereken taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin ödemelerini öteleyecek. Banka ayrıca, personel maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden ödeyen firmaların şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla gelecek 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı vereceğini duyurdu. Ziraat Bankası, ödeme sorunu yaşayan müşterilerin mevcut kredilerinin 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle uygun vadeli yapılandırma sağlayacak.

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Hangi banka kredi borcu erteleme yaptı? Corona virüsü nedeniyle kredi borcu erteleme yapan bankalar listesi

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Küresel çapta yaşanan ve ülkemizi de etkileyen Covid-19salgınının ekonomik yaşama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle alınan önlemler kapsamında Ziraat Bankası olarak yeni destek adımlarını kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunmak isteriz.

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Hangi banka kredi borcu erteleme yaptı? Corona virüsü nedeniyle kredi borcu erteleme yapan bankalar listesi

Bu vesileyle öncelikle, salgında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavi altındaki vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Bu süreci aşmak için en çok ihtiyaç duyduğumuz hususun toplumsal farkındalık ile güçlü birliktelik olduğuna, devletimizin ve milletimizin el ele vererek en kısa zamanda bu badirenin üstesinden geleceğine inanıyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hızla almaya başladığı ve tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte Ziraat Bankası olarak bizlerin de katkı sunduğu önlemlerle, mevcut durumu en az zararla atlatan ülkelerden birisi olacağımıza güvenimiz tamdır