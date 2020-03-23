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Hangi banka kredi borcu erteleme yaptı? Corona virüsü nedeniyle kredi borcu erteleme yapan bankalar listesi
Kredi borçları erteleme yapan bankalar hangileri? Corona virüsü nedeniyle kamu bankaları kredi borçları erteleme kararı aldı. Bakan Albayrak'ın çağrısının ardından özel bankalar da harekete geçti. Kredi borcu olan vatandaşlar, hangi bankaların erteleme yaptığını araştırıyor. Peki, hangi banka kredi borcu erteleme yaptı? İşte corona virüsü nedeniyle kredi borcu erteleme yapan bankalar listesi...
Giriş Tarihi: 23.03.2020 13:35 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 13:43
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