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23.03.2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kamu bankalarımız sorumluluklarının gereğini yerine getiriyor |Video

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter'dan kamu bankalarının bugün açıkladığı kredi destek paketleri üzerine önemli bir mesaj paylaştı. "Kamu bankalarımız sorumluluklarının gereğini yerine getiriyor" diyen Berat Albayrak, açıklamasında "Kamu bankalarımızın bu değerli adımlarına (müşteri destek paketi) özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan kamu bankalarının bugün açıkladığı kredi destek paketleri üzerine önemli bir mesaj paylaştı.

"KAMU BANKALARIMIZ SORUMLULUKLARININ GEREĞİNİ YERİNE GETİRİYOR"

Bakan Berat Albayrak, "Koronavirüs salgınının ekonomiye olan etkilerini azaltmak, vatandaşlarımızın işsiz kalmasının önüne geçebilmek ve iş gücü piyasamızı ayakta tutmak için devreye almayı sürdürdüğümüz tedbirler kapsamında Kamu Bankalarımız da sorumluluklarının gereğini yerine getiriyor." dedi.

BAKAN ALBAYRAK'TAN ÖZEL BANKALARA ÇAĞRI

Bakan Albayrak mesajında "Alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum. Bu dinamik süreçte gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Devlet-millet ve iş dünyası el ele bu badirenin üstünden geleceğiz. Kamu Bankalarımızın bu değerli adımlarına özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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