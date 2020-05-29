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Son dakika: Güçlü Türkiye güçlü büyüme! Türkiye dünyaya fark attı |Video

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Giriş: 29.05.2020 17:35
Güncelleme:29.05.2020 17:40
Son dakika haberi... Koronavirüs nedeniyle yaşanan küresel ekonomik krize rağmen Türk ekonomisi büyümesini sürdürüyor. 1. çeyrekte yüzde 4,5’lik büyüme ile Avrupa ülkeleri geride bırakan Türkiye dünyaya da fark attı. Peki bu veriler ne ifade ediyor? Bundan sonraki süreçte Türkiye ekonomisi nasıl bir seyir izler? Beykent Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Murat Ferman ve ekonomist Cüneyt Paksoy, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs nedeniyle yaşanan küresel ekonomik krize rağmen Türk ekonomisi büyümesini sürdürüyor. 1. çeyrekte yüzde 4,5'lik büyüme ile Avrupa ülkeleri geride bırakan Türkiye dünyaya da fark attı. Peki bu veriler ne ifade ediyor? Bundan sonraki süreçte Türkiye ekonomisi nasıl bir seyir izler? Beykent Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Murat Ferman ve ekonomist Cüneyt Paksoy, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamaların satır başları;

TÜRKİYE EN ÖNDE KOŞUYOR

Beykent Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Murat Ferman:

Geçen senenin son çeyreğinde yüzde 6'lık bir büyüme temposuyla seneyi kapatmıştık. 2019 yılı da bütün dünyada gelişmiş veya gelişmekte olan hangi kategoride olursa olsun tüm ülkeler için adeta büyüme özürlü bir yıl olmuştu. O sene zarfında da Türkiye ilk çeyrekteki önemli daralmaya rağmen son çeyrekte yakaladığı tempoyla 2020 yılına diğerlerinin önünde koşar vaziyette girmişti. Türkiye'nin pozitif ayırımına işaret eden önemli bir sonuçtur. Türkiye en önde koşacak en avantajlı ilk 5 ülke arasında belki de 1'inci sırada yer alıyor.

SONRASI İÇİN ÖNEMLİ BİR SİNYAL

Ekonomist Cüneyt Paksoy:

Önemli bir veri önemli bir moral. Gelen veri 2019'dan gelen veri bizim yeni ekonomik program içinde dengelenmeden değişime geçen rotasyonda beklediğimiz bir sonuçtu. Ve beklenen geldi bu net bir şekilde bizim global ölçekte diğer ülkelerden ayrışmamız dışında bundan sonrası için de önemli bir sinyal niteliği taşıyor.

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