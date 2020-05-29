Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan büyüme açıklaması: Güçlü toparlanmaya şahit olacağız
Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Türkiye ekonomisi dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrışarak yılın ilk çeyreğini %4,5 büyümeyle tamamlıyor. Salgın etkilerini hissedeceğimiz ikinci çeyrekte daha temkinli ilerleyecek sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından büyüme rakamlarını değerlendirdi.
Bakan Albayrak paylaşımında, "Türkiye ekonomisi dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrışarak yılın ilk çeyreğini %4,5 büyümeyle tamamlıyor. Salgın etkilerini hissedeceğimiz ikinci çeyrekte daha temkinli ilerleyecek sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah." ifadelerini kullandı.
Albayrak, paylaşımını "#DeğişimBaşlıyor" etiketi ile yaptı.
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