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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan büyüme açıklaması: Güçlü toparlanmaya şahit olacağız

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan büyüme açıklaması: Güçlü toparlanmaya şahit olacağız

Son dakika haberine göre " ekonomisi dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrışarak yılın ilk çeyreğini %4,5 büyümeyle tamamlıyor. Salgın etkilerini hissedeceğimiz ikinci çeyrekte daha temkinli ilerleyecek sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.05.2020 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN BÜYÜME AÇIKLAMASI

, Twitter hesabından büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Albayrak paylaşımında, "Türkiye ekonomisi dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrışarak yılın ilk çeyreğini %4,5 büyümeyle tamamlıyor. Salgın etkilerini hissedeceğimiz ikinci çeyrekte daha temkinli ilerleyecek sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Albayrak, paylaşımını "#DeğişimBaşlıyor" etiketi ile yaptı.

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