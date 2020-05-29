Prof. Dr. Kerem Alkin A Para'da canlı yayınında açıkladı: Dünyada hiçbir ülkeye nasip olmaz |Video

Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin A Para canlı yayının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) piyasaların merakla beklediği ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Alkin, Türkiye ekonomisini koronavirüs salgınına rağmen dünyada hiçbir ülkeye nasip olmayacağı şekilde yüzde 4,5 büyümesi yorumladı. Bu rakamın diğer ülkelere oranla altın gibi parladığını ve bu başarının en büyük payının ise 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin olduğunu ifade etti. İşte Alkin'in A Para canlı yayınında yaptığı o çarpıcı açıklamalar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) piyasaların merakla beklediği ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı.

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde corona virüs salgınına rağmen yüzde 4,5 büyüdü. Dünyadaki büyüme rakamlarıyla ilgili A Para'ya konuşan Prof. Dr. Kerem Alkin önemli açıklamalarda bulundu.

Alkin, "Türkiye, 1. çeyrekte hiçbir dünya ülkesine nasip olmayan bir büyümenin tadına varalım. Bu çok önemli. ABD'nin bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde -5 geldi. Almayanın -3. Avrupa bölgesine bakınca çoğu ülkelerin hepsi eksi büyüme kaydetti. Bütün bu tablo içerisinde Türkiye'nin +4.5 altın gibi parlıyor. Türkiye'nin süreçleri nasıl başarılı bir şekilde yürüttüğünün de bir göstergesidir bu." dedi.

Coronavirüs süresinde geçen ilk çeyrek ekonomik büyümeler belli oldu. Dünya ekonomisinin daralmaya gittiği bu dönemde Türkiye ekonomisinden büyük bir başarı kaydedildi.

TÜRKİYE EKONOMİSİ İLK ÇEYREKTE YÜZDE 4.5 BÜYÜDÜ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk çeyrek büyüme rakamlarını son dakika olarak açıkladı. Buna göre; 1. çeyrekte Türkiye ekonomisi yüzde 4.5 büyüdü.

SANAYİ SEKTÖRÜ 2020 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE %6,2 ARTTI



GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; diğer hizmet faaliyetleri %12,1, bilgi ve iletişim faaliyetleri %10,7, sanayi %6,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %4,6, hizmetler %3,4, tarım %3,0, gayrimenkul faaliyetleri %2,4, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %1,9 ve finans ve sigorta faaliyetleri %1,6 arttı. İnşaat sektörü ise %1,5 azaldı.