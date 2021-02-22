Son dakika: Fitch bile gördü bizimkiler sessiz! Dolar 10 TL olacak diyenler ortada yok

Son dakika ekonomi haberleri... Türkiye ekonomisine dışarıdan yapılan saldırılara her seferinde çanak tutan ekonomistlerin çizdikleri karamsar tablo gerçekleşmedi. Doların 10 liraya kadar çıkacağını söyleyen bu ekonomistlerin bu zamana kadar hiçbir tahmini tutmadı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch bile Türkiye’nin kredi görünümünü yükseltti ama kriz tellalları sessizliğe büründü. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, millet artık bu oyunlara gelmiyor onlar da susmaya devam edecekler dedi.

Son dakika ekonomi haberleri... Türkiye ekonomisine dışarıdan yapılan saldırılara her seferinde çanak tutan ekonomistlerin çizdikleri karamsar tablo gerçekleşmedi. Doların 10 liraya kadar çıkacağını söyleyen bu ekonomistlerin bu zamana kadar hiçbir tahmini tutmadı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch bile Türkiye'nin kredi görünümünü yükseltti ama kriz tellalları sessizliğe büründü. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, millet artık bu oyunlara gelmiyor onlar da susmaya devam edecekler dedi.