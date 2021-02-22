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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Fitch bile gördü bizimkiler sessiz! Dolar 10 TL olacak diyenler ortada yok

Son dakika: Fitch bile gördü bizimkiler sessiz! Dolar 10 TL olacak diyenler ortada yok

A Haber
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Giriş: 22.02.2021 09:59
Güncelleme:22.02.2021 10:16
Son dakika ekonomi haberleri... Türkiye ekonomisine dışarıdan yapılan saldırılara her seferinde çanak tutan ekonomistlerin çizdikleri karamsar tablo gerçekleşmedi. Doların 10 liraya kadar çıkacağını söyleyen bu ekonomistlerin bu zamana kadar hiçbir tahmini tutmadı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch bile Türkiye’nin kredi görünümünü yükseltti ama kriz tellalları sessizliğe büründü. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, millet artık bu oyunlara gelmiyor onlar da susmaya devam edecekler dedi.

Son dakika ekonomi haberleri... Türkiye ekonomisine dışarıdan yapılan saldırılara her seferinde çanak tutan ekonomistlerin çizdikleri karamsar tablo gerçekleşmedi. Doların 10 liraya kadar çıkacağını söyleyen bu ekonomistlerin bu zamana kadar hiçbir tahmini tutmadı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch bile Türkiye'nin kredi görünümünü yükseltti ama kriz tellalları sessizliğe büründü. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, millet artık bu oyunlara gelmiyor onlar da susmaya devam edecekler dedi.

Son dakika: Fitch bile gördü bizimkiler sessiz! Dolar 10 TL olacak diyenler ortada yok SON DAKİKA: FİTCH BİLE GÖRDÜ BİZİMKİLER SESSİZ! DOLAR 10 TL OLACAK DİYENLER ORTADA YOK

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