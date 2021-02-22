Son dakika: Fitch bile gördü bizimkiler sessiz! Dolar 10 TL olacak diyenler ortada yok
Son dakika ekonomi haberleri... Türkiye ekonomisine dışarıdan yapılan saldırılara her seferinde çanak tutan ekonomistlerin çizdikleri karamsar tablo gerçekleşmedi. Doların 10 liraya kadar çıkacağını söyleyen bu ekonomistlerin bu zamana kadar hiçbir tahmini tutmadı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch bile Türkiye'nin kredi görünümünü yükseltti ama kriz tellalları sessizliğe büründü. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, millet artık bu oyunlara gelmiyor onlar da susmaya devam edecekler dedi.
Türkiye ekonomisine dışarıdan yapılan saldırılara her seferinde çanak tutan ekonomistlerin çizdikleri karamsar tablo gerçekleşmedi. Doların 10 liraya kadar çıkacağını söyleyen bu ekonomistlerin bu zamana kadar hiçbir tahmini tutmadı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch bile Türkiye'nin kredi görünümünü yükseltti ama kriz tellalları sessizliğe büründü. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞIYOR
Bu uluslararası kuruluşlara karşı bakış açım şöyle zaten bugüne kadar baktığınız zaman Türkiye'nin ekonomik gerçekleriyle hiç bağlı olmayan kararlar veriyorlar. Kredi notuyla ilgili verdikleri kararlar tamamen siyasi kararlar olduğu için bunlar bizim için kötü bir şey söylediği zaman hiç üzülmemek gerektiğini düşünüyorum. İyi bir şey söylediği zaman şüpheyle yaklaşmak lazım. Ama burada Fitch bile gördü bizimkiler görmedi. Artık öyle bir noktaya gelmiş ki buradaki iyileşmeyi o da görecek. Türkiye dünyada pozitif büyüyen sayılı ülkelerden birisi olacak.
DERTLERİ NE?
Bizimkiler suspus çünkü bekledikleri olmadı. Ben hep söylüyorum bunların 3 tane dertleri var bir siyasi kaygıları var bu ülke batsın biz iktidara gelelim. İki ticari kaygıları var paralarını ceplerine doldurabilmek için bazı şeyler söylüyorlar. Üçüncüsü de istihbari kaygılar ki onu siyasi analistler herhalde analiz ederler.
FİTCH BİLE GÖRDÜ BİZİMKİLER SESSİZ
- TÜRKİYE'YE HER ZAMAN SİYASİ YAKLAŞAN FITCH NOTUMUZU OLUMLU DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDI
- 2020 BÜYÜMESİNİ YÜZDE 1.4 TAHMİN ETTİ
- 2021 İÇİN YÜZDE 5.7 OLUR DEDİ
BİZİM EKONOMİSTLER SUS-PUS
- DOLAR 10 LİRA OLACAK DİYENLER ORTADA YOK
- SOSYAL MEDYADAN 'EKONOMİ ÇÖKECEK' DİYENLER SESSİZ
- İKTİDARI ÇÖPTE ARAYANLARIN SESİ ÇIKMIYOR
- REZERVİ DİLİNE DOLAYANLAR TANTANACILAR CEVAP VEREMİYOR
KARAMSAR TABLO ÇİZEN EKONOMİSTLER SINIFTA KALDI
Ekonomiye yönelik dışarıdan yapılan saldırılara içeriden destek veren ve ideolojilerini analizlerine yansıtıp döviz kurları üzerinden felaket tellallığı yapan ekonomistlerin hiçbir tahminleri tutmadı.
SINIFTA KALDILAR
2018 Ağustos ayından bu yana dolar konusunda oluşturmak istedikleri havayı bir türlü yakalayamayan ve her fırsatta doların 10 lirayı geçeceği yaygarasını çıkaranlar sınıfta kaldı.
Son yıllarda her ekonomik, siyasi ve diplomatik gelişmede apar topar kur tahmininde bulunan ekonomist, gazeteci ve akademisyenlerin Türkiye ekonomisine yönelik manipülatif söylemleri boşa çıktı.
Sadece felaket satarak vatandaşları korkutup dolarizasyonu artırmaya çalışan, objektif ekonomik analizle siyasi bakış açısını birbirine karıştıran bu kesim, kurlar düşmeye başlar başlamaz ise tahmin yapmaz oldular.
Örneğin her paylaştığı videoda doların 10 lirayı aşacağını söyleyen ekonomist Atilla Yeşilada, dolar düşmeye başlayınca sessizliğe büründü. Yeşilada'nın yılbaşından bu yana dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi olan Türk Lirası ile ilgili bir video paylaşmaması dikkat çekti.
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş da piyasaya yönelik tahminler de sınıfta kalanlar arasında Demirtaş'ın neredeyse hiçbir öngörüsü tutmuyor. Dolar kuruyla ilgili rakam vermese de her platformda TL'yle ilgili karamsar tablolar sunan Demirtaş'ın oluşturmak istediği o tablo hiçbir zaman gerçekleşmedi.
Türk lirasının yılbaşından bu yana dolar karşısındaki yükselişi yüzde 6'yı aşarken dolar yükselirken her platformda felaket tellalığı yapan ekonomistlerin dolar düşmeye başlayınca ortalıkta görünmemesi dikkat çekti.
Siyasi bakış açısını analizlerine yansıtan bir diğer ekonomist olan ve doların daha da yükseleceğini söyleyen Mustafa Sönmez'in de, bu zamana kadar tutan bir tahmini olmadı.
Geçmiş dönemlerde Borsa'da yaptığı manipülasyonlarla bilinen Nasrullah Ayan da felaket tellalları furyasına katılmaktan geri durmadı. Doların 11-12 TL'lere kadar çıkacağını iddia eden Ayan, şu sıralar sessiz olan ekonomistler arasında.
Her fırsatta felaket tellalığı yapmaktan geri durmayan, ekonomist Murat Muratoğlu da tahminleri tutmayanlar arasında, doların yukarı gittiği dönemlerde paylaştığı videolarla her zaman daha da kötüsü olacağını söyleyen Muratoğlu, şu sıralar doların sert bir düşüş yaşamasının şaşkınlığı içerisinde.
Kriz telalalarının en öndeki neferlerinden olan ekonomist Selçuk Geçer de şu sıralar doların düşmesinin şokunu yaşıyor. Paylaştığı videolarda sürekli 10 lirayı geçecek dediği doların 7 liranın altına gerilemesiyle birlikte Geçer'in de sesi soluğu çıkmaz oldu.
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