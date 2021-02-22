Son dakika: Fitch bile gördü bizimkiler sessiz! Dolar 10 TL olacak diyenler ortada yok

TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞIYOR

Bu uluslararası kuruluşlara karşı bakış açım şöyle zaten bugüne kadar baktığınız zaman Türkiye'nin ekonomik gerçekleriyle hiç bağlı olmayan kararlar veriyorlar. Kredi notuyla ilgili verdikleri kararlar tamamen siyasi kararlar olduğu için bunlar bizim için kötü bir şey söylediği zaman hiç üzülmemek gerektiğini düşünüyorum. İyi bir şey söylediği zaman şüpheyle yaklaşmak lazım. Ama burada Fitch bile gördü bizimkiler görmedi. Artık öyle bir noktaya gelmiş ki buradaki iyileşmeyi o da görecek. Türkiye dünyada pozitif büyüyen sayılı ülkelerden birisi olacak.