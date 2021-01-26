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Son dakika: Esnafa çifte destek! Mücbir sebep hali ilan edildi! Kimler yararlanacak? Hangi krediler ertelendi? Canlı yayında anlattı

A Haber
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Giriş: 26.01.2021 10:00
Güncelleme:26.01.2021 10:54
Son dakika haberi... Esnafa çifte destek geldi. Mücbir sebep hali ilan edildi vergiler ertelenecek. Krediler de ertelendi. Peki kimler yararlanacak? Ne zamandan geçerli olacak? Hangi yükümlülükler ertelenecek? Ödeme yapılacak mı? Hangi krediler ertelendi? Hangi tariha ertelendi? Detayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Son dakika haberi... Esnafa çifte destek geldi. Mücbir sebep hali ilan edildi vergiler ertelenecek. Krediler de ertelendi. Peki kimler yararlanacak? Ne zamandan geçerli olacak? Hangi yükümlülükler ertelenecek? Ödeme yapılacak mı? Hangi krediler ertelendi? Hangi tariha ertelendi? Detayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Son dakika: Esnafa çifte destek! Mücbir sebep hali ilan edildi! Kimler yararlanacak? Hangi krediler ertelendi? Canlı yayında anlattı SON DAKİKA: ESNAFA ÇİFTE DESTEK! MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLDİ! KİMLER YARARLANACAK? HANGİ KREDİLER ERTELENDİ? CANLI YAYINDA ANLATTI
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