Esnafa çifte destek geldi. Mücbir sebep hali ilan edildi vergiler ertelenecek. Krediler de ertelendi. Peki kimler yararlanacak? Ne zamandan geçerli olacak? Hangi yükümlülükler ertelenecek? Ödeme yapılacak mı? Hangi krediler ertelendi? Hangi tariha ertelendi? Detayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.