Son dakika: Esnafa çifte destek! Mücbir sebep hali ilan edildi! Kimler yararlanacak? Hangi krediler ertelendi? Canlı yayında anlattı
Son dakika haberi... Esnafa çifte destek geldi. Mücbir sebep hali ilan edildi vergiler ertelenecek. Krediler de ertelendi. Peki kimler yararlanacak? Ne zamandan geçerli olacak? Hangi yükümlülükler ertelenecek? Ödeme yapılacak mı? Hangi krediler ertelendi? Hangi tariha ertelendi? Detayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
Esnafa çifte destek geldi. Mücbir sebep hali ilan edildi vergiler ertelenecek. Krediler de ertelendi. Peki kimler yararlanacak? Ne zamandan geçerli olacak? Hangi yükümlülükler ertelenecek? Ödeme yapılacak mı? Hangi krediler ertelendi? Hangi tariha ertelendi? Detayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
MÜCBİR SEBEP HALİ
KİMLER YARARLANACAK?
- FAALİYETİNE ARA VERİLEN YA DA DURDURULAN ESNAF
NE ZAMANDAN GEÇERLİ OLACAK?
- 1 ARALIK 2020 TARİHİ İLE FAALİYETE TEKRAR BAŞLAYACAĞI TARİHE KADAR
HANGİ YÜKÜMLÜLÜKLER ERTELENECEK?
- MUHTASAR BEYANNAMELER
- KDV BEYANNAMELERİ
- FORM BA-BS BİLDİRİMLERİ
ÖDEME YAPILACAK MI?
- ÖDEMELER DE BEYANNAME İLE ERTELENDİ
KREDİLER ERTELENDİ
HANGİ KREDİLER ERTELENDİ?
- HALKBANK'TAN KULLANILAN HAZİNE DESTEKLİ KREDİLER
HANGİ TARİHE ERTELENDİ?
- 1 OCAK 2021-30 HAZİRAN 2021 ARASI 6 AYLIK DÖNEMDEKİ ÖDEMELER ERTELENDİ
YAPILANDIRMADA SON HAFTA
BU FIRSAT KAÇMAZ
- SON TARİH 1 ŞUBAT 2021
- DEVLETE OLAN PRİM VE VERGİ BORÇLARININ FAİZLERİ SİLİNİYOR
- ANAPARAYA ENFLASYON FARKI EKLENİYOR
- PEŞİN ÖDEYENDEN ENFLASYON FARKININ YÜZDE 90'I SİLİNİYOR
- TAKSİT İSTEYENE 18 AY VADE 36 AY TAKSİT YAPILIYOR
- BAĞ-KURLUNUN BORCU SİLİNİYOR, GÜNLERİ DONDURULUYOR
- İHYA İSTEYENLERE İNDİRİM UYGULANIYOR
- EMEKLİLİĞİ GELENE KREDİ İMKANI SUNULUYOR
- 30 NİSAN'A KADAR ÖDENİRSE GSS BORÇLARININ FAİZLERİ SİLİNİYOR.
- PRİM İÇİN BAŞVURANLAR: 1 MİLYON 428 BİN
- YAPILANDIRILAN BORÇ TUTARI: 79,2 MİLYAR LİRA
- VERGİ İÇİN BAŞVURANLAR: 8 MİLYON 300 BİN
- YAPILANDIRILAN BORÇ: 100 MİLYAR LİRA
- TOPLAM BAŞVURU: 9 MİLYON 728 BİN
- TOPLAM YAPILANDIRMA: 179,2 MİLYAR LİRA
ENGELLİYE VERGİ İNDİRİMİ
- BİRİNCİ DERECEDE ENGELLİ (%80 ÜZERİ): 1.500 TL
- İKİNCİ DERECEDE ENGELLİ (%60-79): 860 TL
- ÜÇÜNCÜ DERECEDE ENGELLİ (%40-59): 380 TL
MAAŞA NASIL YANSIYOR?
- BİRİNCİ DERECE ENGELLİ: 1.500 X 0,15= 225 TL
- İKİNCİ DERECE ENGELLİ: 860 X 0,15= 129 TL
- ÜÇÜNCÜ DERECE ENGELLİ: 380 X 0,15= 57 TL