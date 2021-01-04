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Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı! Emeklilerin zam oranı belli oldu
Son dakika haberi... Enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25, yıllık bazda yüzde 14,6 oldu. SGK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 8,36 zam alacak. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
Son dakika haberi... Enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25, yıllık bazda yüzde 14,6 oldu. SGK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 8,36 zam alacak. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.