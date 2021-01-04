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Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı! Emeklilerin zam oranı belli oldu

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Giriş: 04.01.2021 10:12
Güncelleme:04.01.2021 10:12
Son dakika haberi... Enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25, yıllık bazda yüzde 14,6 oldu. SGK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 8,36 zam alacak. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

Son dakika haberi... Enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25, yıllık bazda yüzde 14,6 oldu. SGK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 8,36 zam alacak. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

Emekli zammı son dakika: SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek... EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: SSK BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI 2021 OCAK ZAMMI İLE NE KADAR OLDU? EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK...
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