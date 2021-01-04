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Emekli zammı son dakika: SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek...

Son dakika... Milyonlarca emeklinin maaş zammı için heyecanla bekleyiş sona erdi. 2020 yılının ikinci altı aylık enflasyon verisi ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaşları belli oldu. Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından emeklilerin yılın ilk yarısında alacakları maaşlar açıklandı. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek emekli maaş kaç TL? İşte emekli maaş zammı ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 04.01.2021 09:20 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 10:38
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Emekli zammı son dakika: SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek...

Son dakika... Emekli maaşı ne kadar oldu? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği 2021 Ocak zammı bugün belli oldu. TÜİK tarafından 2020 Aralık ayı enflasyon oranı bugün saat 10.00'da açıklandı. Yılın ikinci altı aylık enflasyon verisi ile birlikte emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Emekli maaş zammı ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek emekli maaşı kaç TL? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli zammı son dakika: SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek...

2021 OCAK ZAMMI İLE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Aralık ayı enflasyonu yıllık 14.60 aylık ise 1.25 olarak açıklandı. Buna göre SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 8,36 zam alacak. İşte yeni emekli maaşları:

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Emekli zammı son dakika: SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek...

NOT: Tabloda 2020 Aralık maaşa yansıyan zam tutarı, temmuz ayındaki 5.75 zam oranı üzerinden hesaplanmıştır. Zam oranı hesaplamasında ek ödemeler de dahil edilmiştir. Hürriyet'in haberine göre, yeni maaşlar şu şekilde olacak:

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Emekli zammı son dakika: SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek...
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Emekli zammı son dakika: SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek...