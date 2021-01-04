Emekli zammı son dakika: SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek...

Son dakika... Milyonlarca emeklinin maaş zammı için heyecanla bekleyiş sona erdi. 2020 yılının ikinci altı aylık enflasyon verisi ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaşları belli oldu. Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından emeklilerin yılın ilk yarısında alacakları maaşlar açıklandı. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek emekli maaş kaç TL? İşte emekli maaş zammı ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 04.01.2021 09:20 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 10:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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