Son dakika: Ekonomiye Batı eksenli darbe girişimi! Türk ekonomisine kimler neden saldırıyor? Bu saldırıların perde arkasında ne var? |Video

Son dakika haberi...Türk Lirası’na yönelik Londra merkezli düzenlenen manipülatif atakların arkasında kim ya da kimler var? Ekonomiye yönelik yapılan bu saldırıların amacı ne? TL’ye karşı yapılan spekülatif atakların amacı ne? Ekonomiye Batı eksenli darbe girişiminin arkasında kimler var? Türk Lirası’na yapılan bu saldırıları Avrupa basını nasıl gördü? Tüm bu soruların a News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında anlattı. Sali, "Financial Times, New York Times, Bloomberg, CNBC gibi medya kuruluşları Türk ekonomisine yönelik çeşitli manşetler atarak sadece bu virüs Türk ekonomisini etkilemiş gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Türk Lirası'na yönelik Londra merkezli düzenlenen manipülatif atakların arkasında kim ya da kimler var? Ekonomiye yönelik yapılan bu saldırıların amacı ne? TL'ye karşı yapılan spekülatif atakların amacı ne? Ekonomiye Batı eksenli darbe girişiminin arkasında kimler var? Türk Lirası'na yapılan bu saldırıları Avrupa basını nasıl gördü? Tüm bu soruların a News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında anlattı. Sali, "Financial Times, New York Times, Bloomberg, CNBC gibi medya kuruluşları Türk ekonomisine yönelik çeşitli manşetler atarak sadece bu virüs Türk ekonomisini etkilemiş gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN YENİ DÜZENDE YERİ ORTAYA ÇIKIYOR

Türk ekonomisine yönelik Londra'da merkezli karanlık operasyonunun yabancı basında kimler ve nasıl desteklendiğini canlı yayında detaylarıyla anlatan Sali, "Bizim daha önceki dönemlerde benzer olarak gördüğümüz ekonomi saldırılarını Türk ekonomisine yönelik kur üzerinden tekrar olduğunu görüyoruz. Virüs sonrası dünyadan bahsediyoruz. Bu dünyada güçlü olacak ya da fırsatları durumu avantaja çevirecek bazı ülkeler var. Bu ülkelerin içerisinde Türkiye de var. Son birkaç ayda yanılmıyorsam 57 ülkeye yardım gönderdik. Oluşacak yeni ekonomik dengelerde Türkiye'nin yerinin kendisini yavaş yavaş gösterdiğin ortaya çıkıyor. Tam bu dönemde yine tanıdığımız oyuncular piyasaya sahneye çıkıyor. Financial Times, New York Times, Bloomberg, CNBC gibi medya kuruluşları Türk ekonomisine yönelik çeşitli manşetler atarak sadece bu virüs Türk ekonomisini etkilemiş gibi bir algı oluşturmaya ve uluslararası yatırımcıda da bu şekilde algıyı oluşturmaya çalışıyorlar ama bu oluşmuş değil." dedi.