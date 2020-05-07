Son dakika: Londra'dan Türk lirasına neden saldırıyorlar? Dolar neden yükseliyor? Dolar yükselmeye devam edecek mi? |Video

Son dakika haberi... Londra merkezli finansal kuruluşlar manipülatif atak yaptı. Londra merkezli bazı finansal kuruluşların Türk lirasına saldırıları devam ediyor. Ellerinde TL olmamasına rağmen harekete geçen finansal kuruluşlar, hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalktılar. Peki Türk lirasına neden saldırıyorlar? Dolar neden yükseliyor? Dolar yükselmeye devam edecek mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte nedenleri...

Londra merkezli finansal kuruluşlar manipülatif atak yaptı. Londra merkezli bazı finansal kuruluşların Türk lirasına saldırıları devam ediyor. Ellerinde TL olmamasına rağmen harekete geçen finansal kuruluşlar, hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalktılar. Peki Türk lirasına neden saldırıyorlar? Dolar neden yükseliyor? Dolar yükselmeye devam edecek mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte nedenleri...

FİNALİ LONDRA'DAN YAPMAYA ÇALIŞTILAR

Erdem'in konuşmasının satır başları;

Bir iki haftadır içeride bu oyun devam ediyor. Londra bunu bir ayağını oluşturdu. Londra'da finans merkezleri var. Londra bir simge aslında. Yoksa Hongkong'da da yapılıyor. Biz uyuduğumuz saatlerde ayakta oldukları için daha kolay yapılıyor. Hep de bu işler bizde piyasalar kapandığı zaman oluyor. İçeride şu algı başlamıştı zaten bir iki haftadır işte dövizimiz yetmeyecek, rezervlerimiz tartışmaya açıldı, dolar uçacak, dolayısıyla böyle bir talep oluşturmaya çalıştırlar. Ne oldu? İçeriden 10 -15 kuruşluk bir hareket oldu. Buna bir final yapmak gerekiyordu onu da Londra'dan yapmaya çalıştılar.

TÜRK LİRASINA NEDEN SALDIRIYORLAR?

Erdem, saldırının nedenini bu maddelerle özetledi;

*Londra'daki SWAP piyasasını kuruttuk. Bu onları çok rahatsız etti.

*Merkez Bankası faizleri indirmeye devam ediyor.

*Biz niye gidip IMF'den para istemiyoruz.

*Türkiye'deki bankaları niye bu aktif rasyosunu yeniden belirlediniz. Niye biz bu paranın üstüne oturmuyoruz diyorlar.

*Türkiye niçin hem sağlık alanında hem de altyapı alanında hem de ekonomi alanında pandemiden zarar görmedi? Şeffaf bir şekilde başarılı oldu.

YATIRIMCILAR TÜRKİYE'YE GÖZÜNÜ DİKTİ

Bütün bu 5 madde onları çok rahatsız ediyor. Ne yapacaklar? Bir şekilde köpürtmeye başladılar. 6'ncısını da söyleyeyim. Dün gece çok önemliydi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yabancı yatırımcılarla buluştu. Yabancı yatırımcılara bu başarıları anlatırken yatırımcılar Türkiye'ye gözünü dikti. Bu da rahatsızlık verdi.

ELLERİNDE TL OLMADAN NASIL YAPTILAR?

Ondan sonra 'Biz ne yapalım? Elimizde TL de yok biz ne yapalım?' diye düşündüler. Kuruttuk dedim ya burdan TL gitmiyor oraya. Biz yine de açığa satışla biz bu dolara talebi oluşturalım. Gece bir noktada bu talebi oluşturdular. Bunu Mart ayında da yapmışlardı ama Ağustos 2018'de yaparken ellerinde TL vardı.

A PARA YAYIN KOORDİNATÖRÜ ÖZLEM DOĞANER TL'YE SALDIRIYI A HABER CANLI YAYININDA DEĞERLENDİRMİŞTİ

A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yatırımcı toplantısına denk gelmesinin çok manidar olduğunu, hem Türk lirasına hem de hükümete karşı bir saldırı olduğunu belirterek, "Buna alışığız aslında, Londra merkezli kuruluşlar genellikle bu saldırıları gece yaparlar ama bu kez daha manidar bir zamanda yaptılar." dedi.



TEMERRÜDE DÜŞTÜLER



TL'nin değer kaybetmesini istiyorlar, yüksek miktarda döviz almaya kalktılar bugün ancak satın aldıkları döviz için Türk bankalarına olan TL yükümlülüklerini yerine getiremediler ve Merkez Bankası'nın EFT sisteminin kapanış saatinin uzatmasına rağmen temerrüde düştüler. Aynı denemeyi 2019 yılının Mart ayında da yapmışlardı. Bir de Ağustos 2018'de yaptıkları bir saldırı vardı. Saat 20.00'den sonra 3 saat spekülatif alım yapmışlar ve doları 7,22'ye kadar çıkarmışlardı. Yine aynı saldırıları yaptıklarını söyleyebiliriz. Merkez Bankası bu konuyla ilgili gerekli hukuki işlemleri başlattı." dedi.

NE OLMUŞTU?

Türk lirasının değer kaybetmesine oynayan Londra merkezli bazı finansal kuruluşlar, ellerinde olmayan TL ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalktılar.

Ancak satın aldıkları döviz için Türk bankalarına olan TL yükümlülüklerini yerine getiremeyen bu finansal kuruluşlar, Merkez Bankasının EFT sisteminin kapanış saatini uzatmasına rağmen temerrüde düştüler.

DÜZENLEYİCİ KURUMLAR HAREKETE GEÇTİ

Serbest piyasanın kurallarını hiçe sayan bankaların Türk piyasasına yönelik manipülatif ataklarını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yatırımcı toplantısına denk getirmesi ise dikkati çekti.

Söz konusu işlemleri tespit eden düzenleyici kurumların hukuki süreç başlattığı ve işlemleri yapan yurt dışındaki bankaların ağır cezalar ve işlem yasakları ile karşılaşabileceği öğrenildi.

AYNI SALDIRIYI YİNE DENEDİLER

Londra merkezli yatırım bankaları 2019 yılının mart ayında da dolar işlemlerinde temerrüde düşmüştü.

Yerel seçimlerin hemen öncesinde ellerinde TL olmadan yüklü miktarda dolar alan bankalar Türk lirası bulamadıkları için Türk bankalarına ödeme yapamamıştı.

Temerrüde düşen bankalar Londra piyasasında yüzde 1000'i aşan faizlerle Türk lirası bulmaya çalışmışlardı.