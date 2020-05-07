Son dakika: Türk siyaseti ve ekonomisi saldırı altında! Perde arkasında ne var? Dün Osmanlı'ydı bugün Türkiye hedef |Video

Son dakika haberi... Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelesindeki başarısından kim ya da kimler rahatsız oldu. İçeride CHP’nin başının çektiği muhalefet kanadı darbe imalarını alevlendirirken dış güçler ise ekonomik saldırılara başladı. Peki bu saldırıların ardında kimler var? A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı ve Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın son dönemde yaşanan Türkiye’ye yönelik bu saldırıları A Haber canlı yayınında yorumladılar.

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesindeki başarısından kim ya da kimler rahatsız oldu. İçeride CHP'nin başının çektiği muhalefet kanadı darbe imalarını alevlendirirken dış güçler ise ekonomik saldırılara başladı. Peki bu saldırıların ardında kimler var? A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı ve Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın son dönemde yaşanan Türkiye'ye yönelik bu saldırıları A Haber canlı yayınında yorumladılar.

İşte açıklamaların satır başları;

TEMERRÜDE DÜŞTÜLER

A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner:

Londra merkezli finans kuruluşları diyerek hep böyle bu işi kısıtlıyoruz ama burası bu işin merkezi ve genellikle de bizim son dönemlerde yaşadığımız gece yarısı operasyonları yapmaları. Dün farklı olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla bir toplantı yaptığı sırada yaptılar ve bu bir kez daha da ortaya çıktı. Ellerinde olmayan Türk lirasıyla hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalktılar ama ellerinde bunu alabilecek yeterlikte bir Türk lirası varlığı olmadığı için temerrüde düştüler.

BU DÖNEMDE OLMASI MANİDAR

Son dönemlerde pek çok yabancı yatırımcı, yatırım uzmanı Türkiye ile ilgili Türkiye'nin önemli bir fırsat yakalayacağını ve Türk lirası varlıklarının çok önemli olduğunu ve cazibesini koruyacağını ve daha önemli bir noktaya geleceğini söylüyorlar. Bu açıklamaların da olduğu bir dönemde bunların olması oldukça manidar.

TÜRKİYE'NİN IMF'NİN DELİ GÖMLEĞİNİ YENİDEN GİYMESİNİ HEDEFLİYORLAR

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu:



Bizi izleyen vatandaşlarımız olup bitenin arkasındaki finansal mimariyi de daha netleştirsinler diye de biraz daha özet bir çerçevede sunmak istiyorum. Neyi amaçlıyorlar? Bunlardan birincisi çok açık bir şekilde Türkiye'yi uluslararası para fonuyla (IMF) bir anlaşma zeminine veya IMF'nin bu küresel salgın sırasında oluşturduğu fondan yararlanmak için IMF'nin deli gömleğinin içine Türkiye'nin yeniden girmesini hedefliyorlar. Bu çok açık bir hedef.

BAKAN ALBAYRAK HEDEFTE

İkincisi şahsi olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hedefte. Mart 2019'da Türkiye'de yerel seçimler var. Seçimlerden hemen önce Türk lirasına değer kaybettirerek dövizi yukarıya doğru hareketlendirerek ekonomide bir istikrarsızlık oluşturmak siyasal sonuçları olabilecek bir hamleydi. Mayıs 2019'da da bunu bir başka örneği cereyan etti o zaman da İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesinin hemen öncesindeki bir takvimdi. Yani siyasal sonuçları da olabilecek bir hamleydi. Peki Sayın Berat Albayrak neden hedefte? Çünkü Berat Bey, ekonomi yönetiminin başına geldiği anda baktı ki Londra'daki finans kuruluşlarının ellerindeki Türk lirası varlıklar nerdeyse Türkiye'deki mevduatlardan daha fazla. Yani bu sizin piyasanızda istediği gibi oynayabilecek aktörlerin eline adeta mühimmatı vermek teslim etmek gibi. Dolayısıyla ellerindeki Türk lirasıyla istedikleri anda Türkiye'de döviz talep ederek fiyatları yukarı çekiyordu. Bunlar kertenkele gibi biraz üzerine gidince kuyruklarını bırakırlar hedef şaşırtmaya çalışırlar sonra kuyrukları tekrar uzar yani palazlanır ve harekete geçer. Berat Bey, bunların kuyruklarını kesmişti gerek Mart 2019'da gerekse Mayıs 2019'da. Ellerindeki Türk lirasıyla işlem yapabilme kabiliyetlerinin önüne geçti. Ellerindeki tüm enstrümanları kesti. Büyük zarar ettiler. Bu kuyruk acıları devam ediyor. O nedenle de şahsi olarak da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı da hedefliyorlar.

OSMANLI'YA NASIL SALDIRDILARSA...



Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı:

Dünyanın en büyük emperyalist güçlerinden ABD Başkanı Trump, "Ben Türkiye ekonomisne saldırdım" dedi. Aynı saldırılar devam ediyor. Bunu biraz da tarihsel perspektiften incelemek lazım Osmanlı'ya nasıl saldırdılarsa bugün Türkiye'ye de öyle saldırıyorlar. Dün milli mücadelede yapamadıklarını Çanakkale'de yapamadıklarını bugün ekonomik bir takım operasyonlarla gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Türkiye'yi tamamen esir almak Türkiye'yi istedikleri gibi yönlendirmek ve Türkiye'nin gelişmesini önlemek açık ve net bunlar görülüyor.

İÇTEN DE SALDIRI VAR



Tek bir yerden ateş etmiyorlar. 30-40 yerden birden ateş ediyorlar. Tıpkı Osmanlı'nın yaşadığı gibi her alanda saldırı altındayız. Türkiye'deki ekonomik iş birlikçilerini bilmem ama siyasi iş birlikçileri ortada bunları alkışlayanlar var bizim ülkemizde. Türkiye saldırıya uğruyor ve bakıyorsunuz içerden bunu destekleyenler alkışlayanlar çıkıyor. Başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere pek çok çevreler dolar 7.20 olduğu zaman neredeyse zil takıp oynayacaklar. Biri dıştan biri içten iki taraflı saldırı var.