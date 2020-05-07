Siyaset ve ekonomiye saldırının perde arkasında ne var? Sabah yazarı Hasan Basri Yalçın A Haber’e  değerlendirdi

Türkiye siyaseti ve ekonomisi saldırı altında… CHP milletvekili Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun darbe imalarının ardından Ragıp Zarakolu alçak bir şekilde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı idam ile tehdit etti. Darbe çığırtkanlığından sonra da Londra merkezli bazı finansal kuruluşlar, ellerinde olmayan Türk lirası ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalkarak, Türk lirasına değer kaybettirmeye yönelik manipülatif ataklar gerçekleştirerek Türkiye ekonomisini hedef aldı. Peki ekonomiye saldırının perde arkasında ne var? TL’ye karşı spekülatif atakların amacı ne, kimler destek veriyor? Siyasete saldırılar ne anlama geliyor? A Haber canlı yayınına bağlanan Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın konuya ilişkin çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, "Maalesef ülkemizde öylesine kök salmış darbeci zihniyet var ki bunlar her fırsat bulduğu zamanda farklı isimler altında, farklı gruplar altında kendisini gösteriyor. Aslında kime bakarsanız ya da kiminle darbe hakkında konuşursanız hepsi darbeye karşı olduğunu dile getiriyor ancak biraz bilinçaltına bakıp söylediklerinin ne anlama geldiğine baktığınızda habis bir darbeci zihniyetin muhalefette çok yoğun bir şekilde olduğunu görürsünüz." dedi.

"CHP'NİN ÜSTÜNDEN ATAMADIĞI BİR HASTALIKTIR"

Hasan Basri Yalçın, "Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamaların birçoğunda bu zihniyetin tezahür ettiğini görüyorum. Mesela Özgür Özel'in yaptığı açıklamaya bakın. Diyor ki 'Saray rejimi gidecek yerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelecek.' Bakın bu CHP'nin 10 yıllardır üstünden atamadığı bir çeşit hastalıktır. Bu ülkede seçimle iktidara her kim gelmişse gelmiş CHP'liler bu iktidarı gayrimeşru ilan etmek için bir dakika bile durmamışlardır." şeklinde konuştu.

"MİLLET İRADESİNE HAKARETTİR"

Yalçın, "Tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Adnan Menderes'in resmini beraber yayınlayıp idam ile tehdit eden zihniyette olduğu gibi gayrimeşru ilan etmeye kalkarlar. Kusura bakmayın… Bu ülkede Cumhurbaşkanlığına doğrudan halkın oyuyla seçilen tek isimdir Recep Tayyip Erdoğan. Siz onun iktidarını; otoriterlik veya tek adamlık olarak sürekli hakarete maruz bırakacaksınız. Bu ilk başta seçmenin oyuna, millet iradesine hakarettir. Ama bu çirkin ifadeler ülkede sıradan hakaretler haline geldi. Biz artık bunlara itiraz etmeyi unutmuş hale geldik. Bunların hepsi, devletin kendisine ait olduğunu düşünüyor. Bürokrasinin üzerine çöreklenmiş CHP zihniyetinin kendisi dışındaki iktidarları gayrimeşru ilan ederek darbe şakşakçılığı yapmasından ibarettir." ifadelerini kullandı.

"BU ZİHNİYETİ LANETLEMEDİĞİMİZ SÜRECE…"

Hasan Basri Yalçın, "Milletten bu kadar oy almış, 18 yıldır seçim kazanan AK Parti iktidarının devlet ile zerre kadar alakası yokmuş, zerre kadar devleti hak etmiyormuş ve o sözde bürokratlar bir gün geri gelecek ve devleti tekrar ele geçirecekmiş. Nasıl olacakmış? Açıklamalardan bunu gayet iyi anlıyoruz. Biz zaten Türkiye tarihinde defalarca darbelerle yüzleşmek zorunda kalan bir milletiz. Toplumun yetiştirdiği başbakanların her defasında çeşitli darbelerle önü kesildi. Konuşmaya gelince darbe karşıtı olanların öyle olmadığını gördük. Kemal Kılıçdaroğlu, 'Ben tankların üstüne çıkarım.' diyordu ama öyle olmadığını gördük. Bu zihniyetin ta kendisini lanetlemediğimiz sürece bu zihniyeti deşifre etmediğimiz sürece bu zihniyet kendisini bu kadar küstahça ifade etmekte sorun yaşamayacak. Muhalefet yapmanın bir haddi hududu vardır. Her şeyi söyleyemezsiniz. " şeklinde konuştu.