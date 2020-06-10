Son dakika: Düğünü olanlar ve altın borcu olanlar dikkat! Döviz, borsa ve altında beklenti ne? Gram altın ne kadar? Uzman isim canlı yayında yorumladı |Video

Son dakika haberi... Döviz, borsa ve altında beklenti ne? Dolar ne kadar oldu? Dolar düşecek mi? Euro ne kadar oldu? Borsada nasıl davranmalı? Son gelişmeler ne? Yatırımcılar ne yapmalı? Altın ne durumda? Gram altın ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı? Yatırım için altın alınmalı mı? Bu dönemde ne yapmalı? Yeni normalle birlikte düğünlerin de başlayacağı dönemde düğünü olanlar ve altın borcu olanlar ne yapmalı? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında piyasalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... Döviz, borsa ve altında beklenti ne? Dolar ne kadar oldu? Dolar düşecek mi? Euro ne kadar oldu? Borsada nasıl davranmalı? Son gelişmeler ne? Yatırımcılar ne yapmalı? Altın ne durumda? Gram altın ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı? Yatırım için altın alınmalı mı? Bu dönemde ne yapmalı? Yeni normalle birlikte düğünlerin de başlayacağı dönemde düğünü olanlar ve altın borcu olanlar ne yapmalı? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında piyasalarla ilgili açıklamalarda bulundu.