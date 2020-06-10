10 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Düğünü ve altın borcu olanlar dikkat! Döviz, borsa ve altında beklenti ne? Gram altın ne kadar? Uzman isim canlı yayında yorumladı

Son dakika: Düğünü ve altın borcu olanlar dikkat! Döviz, borsa ve altında beklenti ne? Gram altın ne kadar? Uzman isim canlı yayında yorumladı

dakika haberi... , ve altında beklenti ne? ne kadar oldu? düşecek mi? Euro ne kadar oldu? Borsada nasıl davranmalı? Son gelişmeler ne? Yatırımcılar ne yapmalı? ne durumda? ne kadar? almalı mı satmalı mı? Yatırım için altın alınmalı mı? Bu dönemde ne yapmalı? Yeni normalle birlikte düğünlerin de başlayacağı dönemde ne yapmalı? ekonomi müdürü , A Haber canlı yayınında piyasalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.06.2020
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DÜĞÜNÜ VE ALTIN BORCU OLANLAR DİKKAT

, ve altında beklenti ne? ne kadar oldu? düşecek mi? Euro ne kadar oldu? Borsada nasıl davranmal��? gelişmeler ne? Yatırımcılar ne yapmalı? ne durumda? ne kadar? almalı mı satmalı mı? Yatırım için altın alınmalı mı? Bu dönemde ne yapmalı? Yeni normalle birlikte düğünlerin de başlayacağı dönemde ne yapmalı? ekonomi müdürü , A Haber canlı yayınında piyasalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamaların satır başları;

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