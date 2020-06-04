Son dakika: Altın ve para uzmanından canlı yayında ezber bozan açıklama! "Altından çok kazandırıyor en sağlam getiri"

Son dakika haberi... Normalleşme süreci başladıktan sonra altın fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Peki altın için alım mı yoksa satım zamanı mı? Altın almalı mı satmalı mı? Hangisi daha mantıklı? Gram altın ne kadar oldu? Yükselecek mi düşecek mi? Düğün sezonunun başlaması da beklenirken merak konusu oldu. Altın ve para uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında ezber bozan açıklamalarda bulundu. Memiş, herkes altına odaklanmışken gümüşe dikkat çekti ve "Gümüşü mutlaka tavsiye ediyorum özellikle gümüş bu yılın en çok kazandıran emtiası oldu" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 04.06.2020 14:35 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 15:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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