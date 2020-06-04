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Haberler Galeri Son dakika: Altın ve para uzmanından canlı yayında ezber bozan açıklama! "Altından çok kazandırıyor en sağlam getiri"

Son dakika: Altın ve para uzmanından canlı yayında ezber bozan açıklama! "Altından çok kazandırıyor en sağlam getiri"

Son dakika haberi... Normalleşme süreci başladıktan sonra altın fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Peki altın için alım mı yoksa satım zamanı mı? Altın almalı mı satmalı mı? Hangisi daha mantıklı? Gram altın ne kadar oldu? Yükselecek mi düşecek mi? Düğün sezonunun başlaması da beklenirken merak konusu oldu. Altın ve para uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında ezber bozan açıklamalarda bulundu. Memiş, herkes altına odaklanmışken gümüşe dikkat çekti ve "Gümüşü mutlaka tavsiye ediyorum özellikle gümüş bu yılın en çok kazandıran emtiası oldu" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 04.06.2020 14:35 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 15:19
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Son dakika: Altın ve para uzmanından canlı yayında ezber bozan açıklama! Altından çok kazandırıyor en sağlam getiri

Son dakika haberi... Normalleşme süreci başladıktan sonra altın fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Peki altın için alım mı yoksa satım zamanı mı? Altın almalı mı satmalı mı? Hangisi daha mantıklı? Gram altın ne kadar oldu? Yükselecek mi düşecek mi? Düğün sezonunun başlaması da beklenirken merak konusu oldu. Altın ve para uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında ezber bozan açıklamalarda bulundu.

İşte Memiş'in açıklamaları;

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Son dakika: Altın ve para uzmanından canlı yayında ezber bozan açıklama! Altından çok kazandırıyor en sağlam getiri

ÖTELENMİŞ DÜĞÜN SEZONU YOĞUN YAŞANACAK

Virüs salgını dolayasıyla bütün dünyada rafineriler maden ocakları perakende mağazalar kapalıydı. Bizim iç piyasalarda kapalı çarşı piyasası kapalıydı. 1 Haziran'dan itibaren piyasa açıldı cadde esnafları açıldı. Ötelenmiş olan bir düğün sezonumuz var Eylül, Ekim, Kasım aylarında artık düğün sezonu yoğun yaşanacağı bir dönemde olacağız.

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Son dakika: Altın ve para uzmanından canlı yayında ezber bozan açıklama! Altından çok kazandırıyor en sağlam getiri

FIRSAT YARATTI

Ancak bu 2,5 aylık süreç içerisinde vatandaşlarımız TL'sini kenarda bekletiyordu. Altın fiyatlarının düşmesini bekliyordu. 396 lira seviyesine kadar Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine yükseldi. Dün 366 lira seviyesine kadar geriledi. Dün yoğun bir günde çünkü 30 liralık bir düşüş vardı gram altında. Bu da yastık altı birikimi yapacak vatandaşlar için bir fırsat yaratmış oldu ve dolayısıyla da fiziki altın almaya geldi dün vatandaşlar.

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Son dakika: Altın ve para uzmanından canlı yayında ezber bozan açıklama! Altından çok kazandırıyor en sağlam getiri

YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Bu günlerde yoğunluk yine devam ediyor. Sıkışmış bir durum vardı 2,5 ay boyunca altın fiyatlarındaki bu düşüşü de fırsat bilerek vatandaşlar düğün hazırlığı yapanlar da var kız isteme nişan sezonu bunu öteleyenler de artık biraz yoğunluk yaşattı.

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Son dakika: Altın ve para uzmanından canlı yayında ezber bozan açıklama! Altından çok kazandırıyor en sağlam getiri

DOLARDAKİ SERT DÜŞÜŞ

İşte dünyadaki normalleşme içerde hem döviz piyasasında hem altın piyasasında normalleşmeyi beraberinde getirdi. Dolar kurunda sert düşüşler gördük. Özellikle ekonomi yönetiminin almış olduğu tedbirlerle birlikte iç piyasalarda dolar kurunu sert bir şekilde gerilemesi altın gram fiyatının da gerilemesine neden oldu. Altının ons fiyatında değerinde de bir ciddi kar satışları gördük 1.700 dolar seviyesinin altına sarktı. Biz kısa vadede düşüşlerin devam edeceğini tahmin ediyoruz. Özellikle altının ons fiyatında 1.630 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme.