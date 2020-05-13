Son dakika: Dolar altın ve borsada beklenti ne? Piyasalarda son durum ne? Uzman isim canlı yayında uyardı: Kar etmek isteyenler... |Video

Son dakika haberi... Dolar, Euro, altın ve borsada son durumlar ne? Altın almalı mı satmalı mı? Doları olanlar ne yapmalı? Bu dönemde dolar alınmalı mı satılmalı mı? Takvim Gazetesi Ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında piyasaları değerlendirdi. Erdem, kar etmek isteyenlere bir uyarıda bulundu.

Dolar, Euro, altın ve borsada son durumlar ne? Altın almalı mı satmalı mı? Doları olanlar ne yapmalı? Bu dönemde dolar alınmalı mı satılmalı mı? Takvim Gazetesi Ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında piyasaları değerlendirdi. Erdem, kar etmek isteyenlere bir uyarıda bulundu.