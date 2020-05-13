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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Dolar altın ve borsada beklenti ne? Piyasalarda son durum ne? Uzman isim canlı yayında uyardı: Kar etmek isteyenler... |Video

Son dakika: Dolar altın ve borsada beklenti ne? Piyasalarda son durum ne? Uzman isim canlı yayında uyardı: Kar etmek isteyenler... |Video

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13.05.2020
Son dakika haberi... Dolar, Euro, altın ve borsada son durumlar ne? Altın almalı mı satmalı mı? Doları olanlar ne yapmalı? Bu dönemde dolar alınmalı mı satılmalı mı? Takvim Gazetesi Ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında piyasaları değerlendirdi. Erdem, kar etmek isteyenlere bir uyarıda bulundu.

Dolar, Euro, altın ve borsada son durumlar ne? Altın almalı mı satmalı mı? Doları olanlar ne yapmalı? Bu dönemde dolar alınmalı mı satılmalı mı? Takvim Gazetesi Ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında piyasaları değerlendirdi. Erdem, kar etmek isteyenlere bir uyarıda bulundu.

Son dakika: Dolar altın ve borsada beklenti ne? Piyasalarda son durum ne? Uzman isim canlı yayında uyardı: Kar etmek isteyenler... SON DAKİKA: DOLAR ALTIN VE BORSADA BEKLENTİ NE? PİYASALARDA SON DURUM NE? UZMAN İSİM CANLI YAYINDA UYARDI: KAR ETMEK İSTEYENLER...

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