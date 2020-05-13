13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Dolar altın ve borsada beklenti ne? Piyasalarda son durum ne? Uzman isim canlı yayında uyardı: Kar etmek isteyenler...

Son dakika: Dolar altın ve borsada beklenti ne? Piyasalarda son durum ne? Uzman isim canlı yayında uyardı: Kar etmek isteyenler...

haberi... , , ve borsada son durumlar ne? Altın almalı mı satmalı mı? Doları olanlar ne yapmalı? Bu dönemde dolar alınmalı mı satılmalı mı? Takvim Gazetesi Ekonomi müdürü , A Haber canlı yayınında piyasaları değerlendirdi. Erdem, kar etmek isteyenlere bir uyarıda bulundu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.05.2020
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UZMAN İSİM UYARDI: KAR ETMEK İSTEYENLER...

, , ve borsada son durumlar ne? Altın almalı mı satmalı mı? Doları olanlar ne yapmalı? Bu dönemde dolar alınmalı mı satılmalı mı? Takvim Gazetesi Ekonomi müdürü , A Haber canlı yayınında piyasaları değerlendirdi. Erdem, kar etmek isteyenlere bir uyarıda bulundu.

İşte Erdem'in açıklamalarından satır başları;

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